【タイムレスマン】timelesz、絶品肉料理をかけてROLANDと2択クイズに挑戦 新企画「腹ペコ2択マン」始動
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）のきょう22日の放送では、ROLANDをゲストに迎え、絶品肉料理をかけてクイズに挑む。
【番組カット】オーバーオール姿がかわいらしい！一列に並んだtimelesz
佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉にさまざまな企画に挑戦する同番組。今夜の放送では、新企画「腹ペコ2択マン」が始動する。メンバーたちとROLANDが絶品肉料理をかけて2択クイズに挑む。
次々と出される2択クイズに対し、全員で議論を重ね、連帯責任でどちらかひとつを選んで解答。正解すればご褒美として、豪華グルメを食べることができる。しかし特筆すべきは、メンバーが空腹状態で参戦しなければならない点。8人は、おいしい料理を最高のシチュエーションで味わうべく、1日食事を抜いた状態で収録に臨む羽目に。まさに“腹ペコ”のメンバーが挑む、超シビアなクイズ企画となっている。
同企画の初回の舞台は、完全会員制で予約は7年待ち、かの有名漫画家も常連客だという都内某所にある肉懐石レストラン。食通でも有名なROLANDと、9人で一丸となって極上の肉懐石料理をかけて2択クイズに解答していく。常識クイズから、timeleszメンバーにまつわるクイズまで、ユニークな出題内容にも注目だ。
他店では味わえない絶品肉料理の数々を堪能しようと、侃々諤々（かんかんがくがく）の話し合いを繰り広げ、真剣に正解を狙いにいく一同。しかし、空腹のせいでうまく頭が回らないのか、なかなか意見がまとまらず…。空腹すぎて感情が爆発してしまうメンバーが続出する中、ROLANDも思わず「何なんだ、この番組は（笑）」と不満を漏らす一幕も…。果たして、timelesz＆ROLANDは、予約7年待ちの肉料理に舌鼓を打つことはできるのか。
【番組カット】オーバーオール姿がかわいらしい！一列に並んだtimelesz
佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉にさまざまな企画に挑戦する同番組。今夜の放送では、新企画「腹ペコ2択マン」が始動する。メンバーたちとROLANDが絶品肉料理をかけて2択クイズに挑む。
同企画の初回の舞台は、完全会員制で予約は7年待ち、かの有名漫画家も常連客だという都内某所にある肉懐石レストラン。食通でも有名なROLANDと、9人で一丸となって極上の肉懐石料理をかけて2択クイズに解答していく。常識クイズから、timeleszメンバーにまつわるクイズまで、ユニークな出題内容にも注目だ。
他店では味わえない絶品肉料理の数々を堪能しようと、侃々諤々（かんかんがくがく）の話し合いを繰り広げ、真剣に正解を狙いにいく一同。しかし、空腹のせいでうまく頭が回らないのか、なかなか意見がまとまらず…。空腹すぎて感情が爆発してしまうメンバーが続出する中、ROLANDも思わず「何なんだ、この番組は（笑）」と不満を漏らす一幕も…。果たして、timelesz＆ROLANDは、予約7年待ちの肉料理に舌鼓を打つことはできるのか。