爆笑問題、27年ぶり『笑点』出演決定「うれしかったです」 60周年記念スペシャル放送で【コメント全文】
お笑いコンビ・爆笑問題が、5月31日放送の日本テレビ系演芸番組『笑点60周年スペシャル』（後4：30〜後6：00 ※後4：30〜後5：30は関東ローカル）内演芸コーナーに出演する。同企画に出演するのは、27年ぶりとなる。
【写真】『笑点』60周年特別ポスター
かつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語り、今回のために用意した待望の「新作ネタ」を引っ提げて同番組の舞台に立つことが決定した。
還暦を迎え、番組とほぼ同い年だという2人。現在司会の春風亭昇太など“笑点メンバー”とは若手時代から切磋琢磨してきた深い絆があり、「気がつけば子どもの頃に見ていた当時の司会者たちの年齢を超えていた」と驚きと感慨をにじませる。
爆笑問題が今回の見どころとして挙げたのは「笑点への愛」。子どもの頃から当たり前のように親しんできた番組へのリスペクトと、爆笑問題ならではの切れ味鋭い漫才がどう融合するのか。27年の時を経てさらに進化した2人のステージとなる。
さらに、60年にわたって番組のオープニングで流れ続けた「笑点のテーマ」に実は歌詞がついていて、それをみんなで歌おうという企画や、今月2日に初公開した現存する番組最古の映像を元にした特別な大喜利などを放送予定。そして、サプライズも。どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか。
【爆笑問題コメント】
27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純にうれしかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです。
【写真】『笑点』60周年特別ポスター
かつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語り、今回のために用意した待望の「新作ネタ」を引っ提げて同番組の舞台に立つことが決定した。
爆笑問題が今回の見どころとして挙げたのは「笑点への愛」。子どもの頃から当たり前のように親しんできた番組へのリスペクトと、爆笑問題ならではの切れ味鋭い漫才がどう融合するのか。27年の時を経てさらに進化した2人のステージとなる。
さらに、60年にわたって番組のオープニングで流れ続けた「笑点のテーマ」に実は歌詞がついていて、それをみんなで歌おうという企画や、今月2日に初公開した現存する番組最古の映像を元にした特別な大喜利などを放送予定。そして、サプライズも。どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか。
【爆笑問題コメント】
27年ぶりの出演オファー、ご無沙汰だったので単純にうれしかったです。僕らも今年で61歳になり、子どもの頃から当たり前に見てきた『笑点』とはほぼ同い年。現在司会の昇太さんは若手時代から切磋琢磨してきた同世代ですし、たい平さんとは、NHK新人演芸大賞で一緒に出ていた仲間だったり、一之輔さんは大学の後輩だったりと、そんな彼らが『笑点』を引っ張っている姿には驚きと感慨深さがあります。気がつけば、子どもの頃に見ていた当時の歌丸さんや圓楽（五代目）さんたちの年齢を超えていてゾッとしますね。今回の新作ネタの見どころは、ズバリ『笑点への愛』。そこに注目してほしいです。