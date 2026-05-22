『タツキ先生は甘すぎる！』福山雅治が歌う主題歌インスパイアムービー公開 名シーン満載
俳優・町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）の主題歌「拍手喝采」（福山雅治）インスパイアムービーが、あす23日午後3時にYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」で公開される。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
インスパイアムービーでは、タツキとともに「ユカナイ」の仲間や子どもたちが時に笑い、泣き、迷いながらもひた向きに前へ進む姿が詰め込まれ、ドラマの名シーンとともに、それぞれの登場人物に寄り添う温かい楽曲を味わえる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
インスパイアムービーでは、タツキとともに「ユカナイ」の仲間や子どもたちが時に笑い、泣き、迷いながらもひた向きに前へ進む姿が詰め込まれ、ドラマの名シーンとともに、それぞれの登場人物に寄り添う温かい楽曲を味わえる。