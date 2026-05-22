「オオタニの最大の才能の一つは…」ハイレベルな二刀流はなぜ可能なのか　MLB公式が示した見解「おそらく“切り替え能力”」

MLB公式は「必要な仕事をきっちりやってのけた」と評価した(C)Getty Images

またも背番号17が投打で主役となった。

ドジャースの大谷翔平が現地時間5月20日のパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。初回の第1打席で第8号本塁打を放ち、投げては5回を無失点に抑えるパフォーマンスを見せ、チームの4-0の勝利に貢献した。敵地での首位攻防3連戦の最終ゲーム、前日に続きドジャースが制しており、大谷は今季4つ目の白星を手にしている。

【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン

4月22日のジャイアンツ戦以来となる「二刀流」出場となった大谷はこの日、5度打席に立ち、初回の本塁打の他、5回には四球でも出塁。追加点のホームを踏んでいる。投手でも、今季最短の登板となったものの、パドレス打線をわずか3安打に抑えるなど、打席とマウンドの両方で存在感を放った。

また5回のマウンドでは、連続してヒットを許した後、四球でもランナーを出し1死満塁のピンチを背負いながら、フェルナンド・タティスJr.を一球で併殺打に打ち取っている。直後に大きなリアクションで喜びを表現した大谷は、その表情にも表れていたように最後まで集中力を切らさず、先発投手としての役割を十分に果たした。

敵地での先頭打者本塁打など、観客の度肝を抜いたこの日の大谷のパフォーマンスには、メジャー『MLB.com』によるレポート記事でも大きく取り上げられている。

同メディアによると、大谷の初回のアーチについて、「この試合開始早々の一発は、メジャーリーグ史上2例目となる投手による先頭打者ホームランだった。最初の記録もオオタニが打ち立てたもので、昨年のナ・リーグチャンピオンシップシリーズ第4戦で見事な二刀流の活躍を見せた際のものだった」などと説明。