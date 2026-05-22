「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」元なでしこ川澄奈穂美の“モデルショット”にファン虜！「ロングスカート似合ってる」
“モデル姿”が反響を呼んでいる。
アルビレックス新潟レディースでプレーする、元なでしこジャパンFWの川澄奈穂美が自身のインスタグラムを更新。モデルショットを公開した。
川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜。Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました。とっても気に入っています」と投稿。公開された写真では、コラボTシャツやキャップを着用し、カメラ目線でポーズを決めるモデルショットを披露した。
ロングスカートを合わせたコーディネートも印象的で、SNS上ではファンから絶賛の声が続出。「お似合いです！」「素敵すぎる」「なほさんロングスカート似合ってる」「10年後引退したら、モデルの仕事で」「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」など、多くのコメントが寄せられている。
川澄は2008年にINAC神戸レオネッサでプロキャリアをスタートし、その後はアメリカのシアトル・レインなど海外でもプレー。日本女子代表としては2011年の女子ワールドカップ優勝にも貢献した。
23年からは新潟Lでプレー。今季もWEリーグで19試合に出場し、１ゴールを記録するなど、40歳となった現在も第一線で戦い続けている。
ピッチ内外で存在感を放つレジェンドに、改めて注目が集まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】川澄奈穂美が披露した“素敵すぎる”モデル姿！
アルビレックス新潟レディースでプレーする、元なでしこジャパンFWの川澄奈穂美が自身のインスタグラムを更新。モデルショットを公開した。
川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜。Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました。とっても気に入っています」と投稿。公開された写真では、コラボTシャツやキャップを着用し、カメラ目線でポーズを決めるモデルショットを披露した。
川澄は2008年にINAC神戸レオネッサでプロキャリアをスタートし、その後はアメリカのシアトル・レインなど海外でもプレー。日本女子代表としては2011年の女子ワールドカップ優勝にも貢献した。
23年からは新潟Lでプレー。今季もWEリーグで19試合に出場し、１ゴールを記録するなど、40歳となった現在も第一線で戦い続けている。
ピッチ内外で存在感を放つレジェンドに、改めて注目が集まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】川澄奈穂美が披露した“素敵すぎる”モデル姿！