「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」元なでしこ川澄奈穂美の“モデルショット”にファン虜！「ロングスカート似合ってる」

「惚れてまうやろ！」「アイドルだ」元なでしこ川澄奈穂美の“モデルショット”にファン虜！「ロングスカート似合ってる」