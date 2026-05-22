ダウ平均は続伸 和平協議への期待 エヌビディアは好決算も反応鈍い＝米国株概況
NY株式21日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 50285.66（+276.31 +0.55%）
S＆P500 7445.72（+12.75 +0.17%）
ナスダック 26293.10（+22.74 +0.09%）
CME日経平均先物 62195（大証終比：+655 +1.05%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。序盤は売りが先行し、ダウ平均もマイナス圏での推移が続いていた。原油価格と米国債利回り上昇が重荷となっていた。
イラン最高指導者が「濃縮ウランを国内に維持するよう指示した」と報られた。これにより、米国とイランの紛争解決見通しがさらに複雑化したとの見方が広がっている。
ただ、ダウ平均は中盤から上昇に転じ、上げ幅を広げる展開。原油が下げに転じたことがきっかけ。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイランが戦闘再開の回避を模索する中、イランは米国から提示された最新の和平案について、両国の溝を一部埋める内容だとの認識を示していた。
また、英ＦＴ紙がルビオ米国務長官のインタビューを伝え「イランとの合意について前向きな兆候がある」と述べていた。米国が提示した最新の和平案をイランが検討する中、交渉仲介国パキスタンの代表団がイラン入りする見通しだという。
ストラテジストは「市場は非常に好調な決算シーズンを経てきた。利益見通しも上方修正されているが、インフレ懸念や需要破壊への不安は根強い」と指摘。「見通しを楽観視するのは難しい局面だが、それでも経済や市場を押し上げ得る前向きなトレンドは多く存在する」と述べている。
投資家はエヌビディアの決算も精査。これまで通りに好決算ではあったものの、市場の反応は鈍い。「エヌビディアは常に予想を超え、見通しを引き上げる」という期待が既に織り込まれ、その高い期待には届かなかったとの指摘も出ている。
一部からは、ＡＩに対する幅広い市場心理にとって、同社の決算は以前ほど関心が集中しなくなっているのではとの声も出ている。投資家がメモリーチップにますます注目しているのが背景だという。エヌビディアが設計する強力な処理チップがより広く採用されるようになったいま、投資家はＡＩ推論に不可欠なＣＰＵの供給やメモリーチップをＡＩ市場の動向を測る指標として注目していると述べている。
ウォルマート＜WMT＞が決算を受け下落。ガイダンスでは予想を下回る１株利益の見通しを示し、インフレ圧力が高まりつつあることを示唆した。
ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が、トランプ政権が政府出資を含む形で量子関連企業９社へ総額２０億ドルの補助金を交付すると報じた。報道によると、同社は１０億ドルを受け取る見通し。量子関連企業も上昇。
金融テクノロジープラットフォームのインテュイット＜INTU＞が決算を受け大幅続落。ターボタックス事業が期待外れだったと受け止められたことが嫌気されている。
アプライド・デジタル＜APLD＞が大幅高。同社のＡＩデータセンター関連プロジェクト「ポラリス・フォージ３」キャンパスについて、米国の投資適格級ハイパースケーラー企業と約７５億ドル規模の１５年リース契約を締結したことが材料視された。
欧州の音楽配信を手掛けるスポティファイ＜SPOT＞が大幅高。投資家説明会を開催しており、経営陣が２０３０年までの目標を示した。売上高の年平均成長率（ＣＡＧＲ）を１０％台半ばとする見通しを示したことが好感されている。
ダウ平均 50285.66（+276.31 +0.55%）
S＆P500 7445.72（+12.75 +0.17%）
ナスダック 26293.10（+22.74 +0.09%）
CME日経平均先物 62195（大証終比：+655 +1.05%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。序盤は売りが先行し、ダウ平均もマイナス圏での推移が続いていた。原油価格と米国債利回り上昇が重荷となっていた。
イラン最高指導者が「濃縮ウランを国内に維持するよう指示した」と報られた。これにより、米国とイランの紛争解決見通しがさらに複雑化したとの見方が広がっている。
ただ、ダウ平均は中盤から上昇に転じ、上げ幅を広げる展開。原油が下げに転じたことがきっかけ。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイランが戦闘再開の回避を模索する中、イランは米国から提示された最新の和平案について、両国の溝を一部埋める内容だとの認識を示していた。
また、英ＦＴ紙がルビオ米国務長官のインタビューを伝え「イランとの合意について前向きな兆候がある」と述べていた。米国が提示した最新の和平案をイランが検討する中、交渉仲介国パキスタンの代表団がイラン入りする見通しだという。
ストラテジストは「市場は非常に好調な決算シーズンを経てきた。利益見通しも上方修正されているが、インフレ懸念や需要破壊への不安は根強い」と指摘。「見通しを楽観視するのは難しい局面だが、それでも経済や市場を押し上げ得る前向きなトレンドは多く存在する」と述べている。
投資家はエヌビディアの決算も精査。これまで通りに好決算ではあったものの、市場の反応は鈍い。「エヌビディアは常に予想を超え、見通しを引き上げる」という期待が既に織り込まれ、その高い期待には届かなかったとの指摘も出ている。
一部からは、ＡＩに対する幅広い市場心理にとって、同社の決算は以前ほど関心が集中しなくなっているのではとの声も出ている。投資家がメモリーチップにますます注目しているのが背景だという。エヌビディアが設計する強力な処理チップがより広く採用されるようになったいま、投資家はＡＩ推論に不可欠なＣＰＵの供給やメモリーチップをＡＩ市場の動向を測る指標として注目していると述べている。
ウォルマート＜WMT＞が決算を受け下落。ガイダンスでは予想を下回る１株利益の見通しを示し、インフレ圧力が高まりつつあることを示唆した。
ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が、トランプ政権が政府出資を含む形で量子関連企業９社へ総額２０億ドルの補助金を交付すると報じた。報道によると、同社は１０億ドルを受け取る見通し。量子関連企業も上昇。
金融テクノロジープラットフォームのインテュイット＜INTU＞が決算を受け大幅続落。ターボタックス事業が期待外れだったと受け止められたことが嫌気されている。
アプライド・デジタル＜APLD＞が大幅高。同社のＡＩデータセンター関連プロジェクト「ポラリス・フォージ３」キャンパスについて、米国の投資適格級ハイパースケーラー企業と約７５億ドル規模の１５年リース契約を締結したことが材料視された。
欧州の音楽配信を手掛けるスポティファイ＜SPOT＞が大幅高。投資家説明会を開催しており、経営陣が２０３０年までの目標を示した。売上高の年平均成長率（ＣＡＧＲ）を１０％台半ばとする見通しを示したことが好感されている。