米１０年債利回り低下 原油が下落＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油が下落＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 4.072（+0.017）

米10年債 4.564（-0.022）

米30年債 5.090（-0.033）

期待インフレ率 2.428（-0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。後半に下げに転じた。原油が下げに転じたことがきっかけ。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイランが戦闘再開の回避を模索する中、イランは米国から提示された最新の和平案について、両国の溝を一部埋める内容だとの認識を示していた。



また、英ＦＴ紙がルビオ米国務長官のインタビューを伝え「イランとの合意について前向きな兆候がある」と述べていた。米国が提示した最新の和平案をイランが検討する中、交渉仲介国パキスタンの代表団がイラン入りする見通しだという。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+５３）にフラット化した。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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