坂口健太郎が主演を務める10月期の連続ドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）の追加キャストとして、韓国の俳優イ・ジュンギらの出演が発表された。

参考：坂口健太郎、アジア7都市が舞台のドラマ『kiDnap GAME』で主演 「挑戦的な作品に」

本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。

東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ、アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者の家族のもとに1通のメールが届く。“愛する人を救うために、どこまでできますか？ 救われるのは一人だけ”。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる指令が出され、大切な人を救うためには、他の出場者より先に指令をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか。このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか。そしてその目的は。極限状態の中で繰り広げられる“命懸け”のゲーム「kiDnap GAME」が開幕する。

『競争の番人』以来、4年ぶりのフジテレビドラマ出演となる坂口が演じるのは、正義感が強く、高い検挙率を誇る優秀な刑事・新出敏郎。犯人逮捕のためなら危険を顧みず、時には無謀とも思える行動に出ることもある。学生時代の同級生と結婚した新出は、夫婦そろって忙しくしていたものの幸せな生活を送っていた。そんな中で起こったアジア7都市同時多発誘拐事件。新出も愛する妻を誘拐されたのだ。新出に課せられた指令は「事件の首謀者を確保すること」。はたして新出は最愛の妻を救えるのか。

映画『王の男』で一躍注目を集め、第43回大鐘賞映画祭新人男優賞をはじめ各映画祭で受賞したイ・ジュンギが演じるのは、優秀な医師ハン・キジュ。一流の外科医として依頼する患者が後を絶たないが、今は訳あって現場を離れている。美容ブランドのオーナーの妻との間には、小学校に入学したばかりの盲目の娘がいる。そんな中で起こったアジア7都市同時多発誘拐事件で、キジュは最愛の娘を誘拐されてしまう。キジュに課せられた指令は、医師である彼にはとても難しいものだった……。

イ・ジュンギは本作への出演に際し「今回は日韓以外にもアジアの複数都市が参加していますが、久しぶりにこういう国際的なドラマに携わることができて、とてもうれしく思っています。以前『ホテル ビーナス』というフジテレビの作品に出演しましたので、またご縁をいただけたことに感謝しています。最初にオファーを受けたときは、多様なロケーション、俳優の方々、それぞれの場所でいろんな状況に直面する物語を想像して、とても興味深く感じました」とコメント。坂口との共演については、「以前から坂口健太郎さんの出演作を拝見して共演したいと思っていた俳優さんですので、ご一緒できてとても光栄です。撮影現場でも毎日とても情熱を持って全力を尽くす姿を見て、長く演技をしてきた私も、多くのことを学びました」と語っている。

また、台北から、台湾の女優アリス・クーが出演。映画『モンガに散る』『共犯』で注目を集め、ドラマ『結婚なんてお断り!?』『時をかける愛』で二度の金鐘奨主演女優賞を受賞しているアリス・クーが演じるのは、モデルとしても活躍するインフルエンサーの主婦クリスティーナ。子育てを生き甲斐にしてきたが、夫を誘拐されてしまうことになる。

香港からは、香港版『おっさんずラブ（大叔的愛）』などに出演し、人気ボーイズグループ・MIRRORのメンバーとしても活動するスタンリー・ヤウが出演。本作では、優秀な弁護士だが、裁判に勝つためには時に手段を選ばないことでも知られている剛腕国際弁護士・アンディを演じる。

シンガポールからは、女優キャリー・ウォンが出演。「Star Awards」で通算10度目となる「Top 10 Most Popular Female Artistes」を受賞し、翌年には「All-Time Favourite Artiste」を受賞したキャリー・ウォンが演じるのは、明るく誰にでも優しいキャビンアテンダントのジャニス。婚約者と結婚し専業主婦になることを望んでいたが、その婚約者を誘拐されてしまう。

フィリピン・マニラからは、クライムスリラー映画『On the Job（英題）』で第17回プチョン国際ファンタスティック映画祭最優秀男優賞を受賞したジョエル・トーレが出演。本作では、金への執着心が強く身を粉にして働いてきたが、愛する孫を誘拐されてしまう気さくなタクシー運転手のミゲルを演じる。

タイ・バンコクからは、『マスター・オブ・ザ・ハウス』『テラー・チューズデイ：8つの戦慄』のプリュー＝ナルポンカモン チャーイセーンが出演。夜の店で働くホステスのアユンを演じる。富豪の娘であるルームメイトとの生活レベルを合わせるために悪事にも手を染めていたが、そのルームメイトが誘拐されてしまう。

あわせて、イ・ジュンギとプロデュース・演出を手がける加藤裕将からはコメントも到着している。

■イ・ジュンギ（ハン・キジュ役）コメント・本作の出演オファーを受けた時の感想今回は日韓以外にもアジアの複数都市が参加していますが、久しぶりにこういう国際的なドラマに携わることができて、とてもうれしく思っています。以前『ホテル ビーナス』というフジテレビの作品に出演しましたので、またご縁をいただけたことに感謝しています。最初にオファーを受けたときは、多様なロケーション、俳優の方々、それぞれの場所でいろんな状況に直面する物語を想像して、とても興味深く感じました。

・台本を読んだ感想とても面白く、ゲームの手がかりや謎を解いていく過程はドキドキしましたし、海外の俳優の方々とのお芝居も楽しみで、早く撮影したいという気持ちが湧いてきました。ただ、最初に脚本を読んだときは、アジアを舞台にした規模の大きい内容だったので、“本当に撮影できるのか!?”と思いましたね。

・キジュを演じるにあたり、準備したことや心がけたこと天才外科医という役ですが、医者の姿よりゲームの参加者としての姿が多く描かれているので、娘を持つ父親の姿を演じきることを心がけました。坂口さんが演じる刑事・新出は熱く情熱的なところがありますが、私の役キジュは、もう少し冷静で少し冷淡なようにも見えます。しかし娘を大切に想い自分の信念を持つ父親なので、感情の部分で演技の奥深さを見せられるように努力しました。

・共演する坂口健太郎について以前から坂口健太郎さんの出演作を拝見して共演したいと思っていた俳優さんですので、ご一緒できてとても光栄です。撮影現場でも毎日とても情熱を持って全力を尽くす姿を見て、長く演技をしてきた私も、多くのことを学びました。

・放送を楽しみにしている視聴者へメッセージアジアのたくさんの人たちの力が集まって、全員の努力と情熱が作品にしっかりと反映されていると思います。私自身もどんなものになるのか今からとても楽しみです。皆さんに楽しんでいただける素晴らしい作品になると思いますので、ぜひ期待していてください。

■加藤裕将（プロデュース・演出）コメント今作のキャスティングをするにあたり、各都市の作品を見て、イメージに合う俳優を探すところからはじめました。現地でコネクションを持つMakerVilleやSimStoryに協力いただき、各地のスターたちと直接コンタクトを取り、理想的なキャストに出演していただけることになりました。イ・ジュンギさんは『悪の花』や『アゲイン・マイ・ライフ』の演技力、ハリウッド映画の『バイオハザード：ザ・ファイナル』などで見せたアクション、それに加え、英語、日本語が堪能です。ソウルの医師役ハン・キジュは、イ・ジュンギさん以外に考えられませんでした。アリスさん、ジョエルさん、スタンリーさん、キャリーさん、プリューさん、全員俳優としても人としても魅力的で、今回ご一緒できてとても光栄です。それぞれ言語や文化の違いはあるものの、お芝居や映像、作品創りに対する熱意は万国共通です。ディスカッションを重ねながら、日々、充実した撮影になっております。オール・アジアを代表する俳優陣の魅力を堪能していただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）