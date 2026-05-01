ブンデスリーガ 25/26の入替戦決勝 ウォルフスブルクとパーダーボルンの第1戦が、5月22日03:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはアダム・ダギム（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、ヨアキム・メーレ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパーダーボルンはステファノ・マリーノ（FW）、フィリップ・ビルビヤ（MF）、ルベン・ミュラー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、パーダーボルンは同時に2人を交代。セバスティアン・クラース（MF）、ルベン・ミュラー（MF）に代わりシュテフェン・ティゲス（FW）、ニック・ベッツナー（MF）がピッチに入る。

65分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。アダム・ダギム（MF）、マティアス・スバンベリ（MF）に代わりモハメド・アムーラ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）がピッチに入る。

74分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。ヤニック・ゲルハルト（MF）からロブロ・マイエル（MF）に交代した。

78分、パーダーボルンが選手交代を行う。ステファノ・マリーノ（FW）からスベン・ミケル（FW）に交代した。

85分、パーダーボルンが選手交代を行う。フィリップ・ビルビヤ（MF）からフェリックス・ゲッツェ（MF）に交代した。

85分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。サエル・クンベディ（DF）からケビン・パレデス（MF）に交代した。

90+4分にパーダーボルンのジョナ・ステッカー（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は出場しなかった。

2026-05-22 05:30:15 更新