プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第9節 メヘレンとクラブ・ブリュージュの試合が、5月22日03:30にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのニコロ・トレソルディ（FW）のアシストからクリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

ここで前半が終了。0-1とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分メヘレンが同点に追いつく。バウケ・ブルスマ（FW）のアシストからマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、51分クラブ・ブリュージュが逆転。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

68分、メヘレンが選手交代を行う。ディケニ・サリフ（MF）からベニト・ラマン（FW）に交代した。

79分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ウーゴ・ベトレセン（MF）、ニコロ・トレソルディ（FW）に代わりシセ・サンドラ（MF）、ロメオ・フェルマント（FW）がピッチに入る。

79分、メヘレンは同時に2人を交代。ケリム・ムラブティ（FW）、テランス・クドゥ（DF）に代わりモリー・コナテ（MF）、ビル・アントニオ（FW）がピッチに入る。

82分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ウーゴ・シケ（DF）からヨルネ・スパイラー（DF）に交代した。

86分、メヘレンが選手交代を行う。ホセ・マルティネス（DF）からゴラ・ディウフ（DF）に交代した。

その直後の87分メヘレンのクラブ・ブリュージュの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、メヘレンは70分にケリム・ムラブティ（FW）に、またクラブ・ブリュージュは68分にウーゴ・シケ（DF）、90+3分にヨルネ・スパイラー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-22 05:30:34 更新