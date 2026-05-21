米ブランド管理会社マーキー・ブランズ（Marquee Brands）が、ドバイの不動産開発企業ダマック（DAMAC）グループとパートナーシップを提携し、イタリアのファッションブランド「ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）」の過半数の株式取得に最終合意した。2026年第2四半期までに完了する見込みで、その後もダマックグループは主要株主として残る予定だ。なお具体的な買収金額は明らかになっていない。

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ロベルト・カヴァリは、1970年にデザイナー ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）がフィレンツェで創業。アニマル柄や花柄を用いた大胆なデザインやイタリアの職人技が光るアイテムを生み出している。同ブランドは2010年代以降の業績の低迷が続き、2015年にイタリアの投資会社クレッシドラ（Clessidra SGR）が株式の90％を取得するも2019年に破産手続きを申請。同年にダマック グループの創業者フセイン・サジワニ（Hussain Sajwani）による個人投資会社オーリエル・インベストメントSAが買収した。その後、2025年6月には同ブランドの売却や資本受け入れなどを検討していると伊ロイター通信によって報じられていた。

新たな戦略的提携のパートナーとなるマーキー・ブランズは現在、米ライフスタイルブランド「ビーシービージーマックスアズリア（BCBGMAXAZRIA）」やロサンゼルス発のストリートブランド「アンチ ソーシャル ソーシャル クラブ（Anti Social Social Club ®）」、英国ライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ（LAURA ASHLEY）」、ソックスブランド「スタンス（STANCE）」といった計21のグローバルブランドを擁している。買収はラグジュアリーおよびライフスタイル分野における地位の向上を目的とし、同ブランドがポートフォリオに加わることで全体の小売売上高は約50億ドル（約7952億7250万円）に達するという。

2社の提携によって、ロベルト・カヴァリのグローバル販路を強化し、ヨーロッパ、アメリカ、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ全域で新たなカテゴリー、サービス、体験型タッチポイントを導入することで、成長を加速させていく計画だ。