資生堂のクレ・ド・ポー ボーテ「シナクティフ」からボディクリームが登場

資生堂が手がける「クレ・ド・ポー ボーテ（Clé de Peau Beauté）」が、最高峰ライン「シナクティフ」から、ボディクリーム「シナクティフ クレームコール」（195g 4万7300円）を7月21日に発売する。

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同商品は、シナクティフ独自成分のピュリファイングBを配合。桑白皮エキス、ケイ皮エキス、オドリコソウエキスなどを組み合わせ、肌をなめらかに整えながら洗練された印象へ導く。加えて、収縮型ヒアルロン酸や複合ペプチドなどを組み合わせたHA.B.P コンプレックスを採用し、肌にうるおいとハリ感を与える。

テクスチャは濃厚なコクを持ちながらも素早くなじむ設計。肌表面のなめらかさや透明感のある印象にアプローチする。香りには、シナクティフ共通のローズシナクティフを採用。20万種の中から厳選したオリジナルローズで、5月の早朝に数時間だけ放つ香りをもとに調香した。

シナクティフは、2004年にクレ・ド・ポー ボーテの最高級ライン「シネルジック」として始動。2008年にスキンケアを拡充し、2014年のリニューアルを機にグローバルで現名称に変更した。現在は"浄化創生"をコンセプトに、先進サイエンスと独自の手技を掛け合わせた交付価値スキンケアを展開している。

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