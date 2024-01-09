今季から新設された「損保ジャパン HIKESHI賞」の中間ランキング（5月17日時点）が発表され、ロッテ・八木が37ポイントで両リーグトップだった。救援投手の獲得アウト数などが評価される賞で「（12球団トップは）うれしいです。でも、ほんまに（これからも）やることは変わらないんで」と感想を口にした。

5年目の今季は4月15日の日本ハム戦でプロ初勝利を挙げるなど、救援で4勝をマーク。同29日の楽天戦では1球勝利も記録した。ロング救援で試合の流れを引き戻すことが多く「そうやって評価してくれる賞があるなら、そこ（救援）で、やってる人も報われるというか、うれしいんじゃないですかね。ホールド、セーブだけじゃなくて、試合に勝つにはそういうことも必要なので」と、救援投手の思いを明かした。

チームは20日に最下位脱出。巻き返しに向け「今置かれてる立場で必死にやるだけ。今は投げさせてもらってることに感謝しかないので、どこでも行きますって感じです」とフル回転を誓った。（大内 辰祐）

▽「損保ジャパン HIKESHI賞」 救援投手を表彰する賞で、勝利やセーブなどの指標とは異なりシーズンを通して最もチームの危機を救った投手が選出される。セ・パ両リーグから1人ずつ選ばれ賞金は各100万円。アウトを奪った数や前任投手が残した走者の有無、場面などによってポイントが変動する。自身が出塁させた走者や、失点はマイナスポイントとなる。