20日に病気のため死去した萩原清師（享年67）をしのび、突然の訃報から一夜明けた21日、東西トレセンでは同師と親交の深いホースマンが早過ぎる死を悼んだ。

萩原師の手がけたロジユニヴァースで09年ダービーを制した横山典は「調子が悪いとは聞いていたけど、早いし残念。一緒にダービーを勝てたのはいい思い出」と話した。

オークス出走のドリームコアを含む管理馬全44頭は21日付で大竹厩舎に転厩。萩原厩舎で約10年間、調教助手を務めた大竹師は痛恨の表情。「いい部分は継承するけど、新しいことをどんどん取り入れる方でした。“この状態でも満足いかないのか”というくらい、馬に対する姿勢は本当に凄かった。調教師になった時に“自分で何でもやっていくように”と話をしていただいた。先生の教えが今のスタイルの土台になっている」と、亡き師匠に思いをはせた。

▼M・デムーロ（管理馬ルヴァンスレーヴとのコンビで18年チャンピオンズC制覇） 最近も競馬場で会って、話していたのでショックです。G1を一緒に勝って、凄く優しい先生でした。悲しいです。