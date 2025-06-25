日本サッカー協会は21日、6月11日開幕のW杯北中米大会に向けた壮行試合アイスランド戦（31日、MUFG国立）にDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）を追加招集することを発表した。27日の欧州カンファレンスリーグ決勝出場により不参加となるMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の代替招集となり、25日の国内合宿から壮行試合まで帯同する。

最高の景色へ、総力を結集する。追加招集された吉田は国際Aマッチ126試合出場を誇る日本代表の元主将。22年W杯カタール大会以来の代表復帰となる。森保監督は「吉田麻也選手の日本代表のこれまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただくことにしました。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、W杯につなげる活動にしたい」とコメントした。

25日の国内合宿開始からアイスランド戦までの期間限定招集だが、吉田が加わる効果は計り知れない。23年夏から米MLSのギャラクシーに所属し、今季で4シーズン目。気候や試合会場の雰囲気など米国のW杯開催都市の特徴を知り尽くしており、テネシー州ナッシュビルに決めたベースキャンプ地選定の際にも松本フィジカルコーチらに助言を送っている。選手、コーチにとっては現地の知見を直接得られる絶好の機会となる。

壮行試合とはいえ、レジェンドの招集は異例で、功績を称える舞台にもなる。現在はチームで10、14、18年大会で主将を務めた長谷部氏がコーチを務め、日本協会の会長は02、06年大会で主将を務めた宮本氏。過去6大会のW杯主将がMUFG国立の舞台で一丸となり、本大会に弾みをつける白星を目指すことになる。森保監督は「W杯で優勝するためには日本代表の活動が国民の関心事にならないといけない」と語る。チームづくりはもちろん、興行的にもプラスになる好手。優勝の可能性を1％でも高める準備を進める。