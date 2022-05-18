◇セ・リーグ ヤクルト3―1巨人（2026年5月21日 神宮）

ヤクルトの山野太一投手（27）が21日、巨人戦に先発し7回7安打1失点、4奪三振の力投を見せ、両リーグトップでキャリアハイの6勝目を挙げた。今季の巨人戦は3戦全勝で、計20イニングを投げ3失点と安定感は抜群。首位を守ったチームは再び今季最多の貯金10とした。

地に足が着いている証拠だった。山野は走者を背負いながらも7回1失点。昨年の5勝を超える自己最多の6勝目を挙げた。「勝ち星は本当に自分だけじゃない。みんなに感謝しています」。

浮かれることなく振り返る左腕。マウンドでも冷静だ。3回は連打で無死一、二塁となるも、泉口には4球連続で低めを攻め、投ゴロ併殺打。2死三塁から内野安打で失点も「追加点をあげなければ大丈夫」と動じなかった。ピンチの場面でも「“何をやってはいけない”とか考えながらできている」と周りが見えている。

堂々としたマウンドさばきとは裏腹に、試合が終われば照れ屋な青年に戻る。この日から開始されたオールスターのファン投票に投手部門でノミネート。前日の開催要項発表会見でも自身の名前が挙がるなど注目度は増しているが「正直恥ずかしくて。出られるなら出たいですけど、出たくない気持ちも…」と苦笑い。「凄い選手がたくさんいるので、萎縮しちゃいそうで」と理由を打ち明けるのもギャップの一つだ。

それでも、勝ち星を積み上げることで自信をつけている。昨季0勝1敗、防御率5・40と苦しんだ巨人戦で今季は3戦3勝。20回を投げ、わずか3失点で防御率1・35に抑えている。「技術が整ってきたので、気持ち的にもどんどん（ゾーンに）投げられている」。成長著しい6年目左腕に、池山監督は「しっかり抑えてくれた」と頼もしさを口にした。

勝ち頭らしい働きで首位をキープ。「変わらず一つずつやっていくだけ」と、一戦必勝のスタイルで勝ち星を積み重ねていく。 （小野寺 大）