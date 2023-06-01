敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。球団公式Xはマウンドで雄叫びをあげる大谷の姿を動画で公開し、現地ファンの注目を集めている。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は3回まで9者連続でアウトに切るパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊ゴロ併殺打に打ちとった。渾身のガッツポーズを決めた。

ドジャース公式Xは、併殺の後、ベンチに引き上げる途中に何度も雄叫びをあげた大谷の様子を動画で公開。「繰り返し再生」と記すと、現地ファンからコメントが相次いだ。

「こんなショウヘイ見たことがない」

「待って、彼は『レッツゴー』と言っているのか？」

「映画のスターだ」

「オオタニはどんどん表情豊かになっている」

「オーラが桁外れだ」

大谷は、この試合で規定投球回には達していないものの、防御率0.73をマーク。二刀流で異次元の活躍を続けている。



（THE ANSWER編集部）