２０日に病気のため６７歳で亡くなった萩原清調教師＝美浦＝から、４４頭の管理馬が転厩してくる形となった大竹正博調教師（５６）＝美浦＝が２１日、美浦トレセンで取材に応じた。

強い雨風のなか、沈痛な表情で口を開いた。「ほとんどの調教師は定年を迎えて引退するので…」と早い別れを悼んだ。大竹師は９８年６月から調教師試験に合格するまでの約１０年を萩原厩舎で過ごした。「馬に対する姿勢がとにかくすごかった。この状態でも満足ではないのかと思うことがあった」と間近ですごさを感じてきた。

また、技術調教師時代の０８年には、０９年の日本ダービー馬ロジユニヴァースの栗東滞在に帯同。「今まで乗ってきた馬の中では抜けてパワーが違った。ダービー馬の背中を知ることができた」と一流の乗り味を体感。その経験も生かして、開業１０年目の１８年にはブラストワンピースで有馬記念を制し、Ｇ１トレーナーの仲間入りを果たした。「先生自身も（その師匠の）鈴木康弘先生からいい部分は継承して、新しい部分も取り入れていた。（調教師試験合格後には）『自分で何でもやっていくように』と言われた。僕のスタイルの土台は先生に教わったことが大きい」と、ともに強い馬づくりに励んだ日々や教えを振り返った。

２４日のオークスには、師匠の管理馬だったドリームコアを出走させる。だが、引き継いだばかりとあって、報道陣からの質問には「コメントは…できないです」と目頭を押さえながら立ち去った。（浅子 祐貴）