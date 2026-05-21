3月は気温が上がり始め、洗車をしやすくなる季節だ。

冬のあいだに付着した泥汚れや雨ジミ、花粉、黄砂などを落としたいと考えるユーザーも増え、カーシャンプーの需要が高まりやすい。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーシャンプーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

きめ細かな泡立ちでボディをやさしく洗える定番カーシャンプー。

ノーコンパウンドでコーティング施工車にも使いやすく、洗車初心者からこだわり派まで幅広く選ばれている。

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イエローハット 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

オートバックスでも1位に入った定番モデル。

ボディカラーを問わず使いやすく、泡立ちの良さと扱いやすさで、カーシャンプー選びの基準になりやすい一本だ。

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売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L

たっぷり使える2Lの大容量タイプ。

全塗装色対応で、コーティング被膜を落とさずに汚れを落とせるため、家族のクルマや複数台を洗うユーザーにも向いている。

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イエローハット 2位 ジョイフル オールカラーシャンプー 2L YP150-A

ボディカラーを問わず使える、たっぷり2Lの大容量カーシャンプー。

クリーミーな泡立ちとスピーディーな泡切れが特長で、日常的な洗車やコストパフォーマンスを重視するユーザーに向いている。

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売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー

コーティング被膜を落とさず、汚れをすっきり洗える希釈タイプのシャンプー。

きめ細かな泡が汚れを包み込み、洗車時のキズを抑えながら仕上げやすい。CCウォーターゴールド施工車はもちろん、コーティング施工車全般に使いやすい。

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イエローハット 3位 ジョイフル コーティング車専用シャンプー 2L J-558

コーティング被膜を守りながら汚れを落とせる、コーティング車向けの大容量シャンプー。

ガンコな汚れもクリーミーな泡で分解・洗浄でき、冬の汚れや春先の花粉・黄砂対策にも使いやすい。

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オートバックス 4位～10位

4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L

5位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

6位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー

7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー

8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー

9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング

10位：ペルシード PCD101 ハイドロシャンプー

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

5位：KeePer カーシャンプー I-01

6位：SONAX グロスシャンプー

7位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー

8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32

9位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185

10位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー

まとめ

2026年3月のカーシャンプーランキングでは、シュアラスター カーシャンプー1000がオートバックス、イエローハットの両方で1位となり、定番商品としての強さを見せた。

また、2Lの大容量タイプやコーティング車対応タイプも上位に入り、

「たっぷり使えること」

「コーティングを傷めにくいこと」

「泡立ちがよく洗いやすいこと」

が重視されていることが分かる。

冬の汚れを落とし、春のドライブシーズンに向けて愛車をきれいに整えるなら、今回のような売れ筋上位モデルを基準に選びたい。