【カー用品店】売れているカーシャンプーTOP10｜迷ったら“洗いやすさで選ばれているモデル”をチェック！【2026年3月版】
3月は気温が上がり始め、洗車をしやすくなる季節だ。
冬のあいだに付着した泥汚れや雨ジミ、花粉、黄砂などを落としたいと考えるユーザーも増え、カーシャンプーの需要が高まりやすい。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーシャンプーTOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位
オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000
きめ細かな泡立ちでボディをやさしく洗える定番カーシャンプー。
ノーコンパウンドでコーティング施工車にも使いやすく、洗車初心者からこだわり派まで幅広く選ばれている。
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イエローハット 1位 シュアラスター カーシャンプー1000
オートバックスでも1位に入った定番モデル。
ボディカラーを問わず使いやすく、泡立ちの良さと扱いやすさで、カーシャンプー選びの基準になりやすい一本だ。
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売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位
オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L
たっぷり使える2Lの大容量タイプ。
全塗装色対応で、コーティング被膜を落とさずに汚れを落とせるため、家族のクルマや複数台を洗うユーザーにも向いている。
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イエローハット 2位 ジョイフル オールカラーシャンプー 2L YP150-A
ボディカラーを問わず使える、たっぷり2Lの大容量カーシャンプー。
クリーミーな泡立ちとスピーディーな泡切れが特長で、日常的な洗車やコストパフォーマンスを重視するユーザーに向いている。
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売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位
オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー
コーティング被膜を落とさず、汚れをすっきり洗える希釈タイプのシャンプー。
きめ細かな泡が汚れを包み込み、洗車時のキズを抑えながら仕上げやすい。CCウォーターゴールド施工車はもちろん、コーティング施工車全般に使いやすい。
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イエローハット 3位 ジョイフル コーティング車専用シャンプー 2L J-558
コーティング被膜を守りながら汚れを落とせる、コーティング車向けの大容量シャンプー。
ガンコな汚れもクリーミーな泡で分解・洗浄でき、冬の汚れや春先の花粉・黄砂対策にも使いやすい。
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オートバックス 4位～10位
4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L
5位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31
6位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー
7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー
8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー
9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング
10位：ペルシード PCD101 ハイドロシャンプー
イエローハット 4位～10位
4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31
5位：KeePer カーシャンプー I-01
6位：SONAX グロスシャンプー
7位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー
8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32
9位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185
10位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー
まとめ
2026年3月のカーシャンプーランキングでは、シュアラスター カーシャンプー1000がオートバックス、イエローハットの両方で1位となり、定番商品としての強さを見せた。
また、2Lの大容量タイプやコーティング車対応タイプも上位に入り、
「たっぷり使えること」
「コーティングを傷めにくいこと」
「泡立ちがよく洗いやすいこと」
が重視されていることが分かる。
冬の汚れを落とし、春のドライブシーズンに向けて愛車をきれいに整えるなら、今回のような売れ筋上位モデルを基準に選びたい。