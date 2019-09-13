◇女子ゴルフ ブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日 千葉県・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）

昨年のプロテストに8度目の挑戦で合格したルーキー鳴川愛里（27＝フリー）が7バーディー、5ボギーの70で回り、首位と2打差の12位と好発進した。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）、同2位の菅楓華（21＝ニトリ）、新人の藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が4アンダーでトップに並んだ。

雨と風の中、苦労人ルーキーが踏ん張った。1つ落として折り返し、10番でイーブンパーに戻すと13番からは3連続バーディー。13、14番では2メートルにつけ、15番ではグリーン奥からウエッジで放り込んだ。鳴川は「ボギーを打っても気にしないと考えていた」とうなずいた。

98年生まれの黄金世代で岡山県出身。同い年で同郷の渋野日向子は小学生時代からの友人だ。中学卒業後、ゴルフ場に就職し、プロになるため練習に打ち込んできた鳴川にとって、活躍する渋野の存在が励みだった。4月の富士フイルム・スタジオアリスで久しぶりに再会。たわいもない会話を交わし「追いつきたい気持ちだった。この舞台に2人がいることがうれしい」と同じプロになれたことを実感した。

今季はここまで5試合に出場し、初戦ヤマハ・レディース葛城でツアー自己最高に並ぶ55位に入ったものの、その後4試合連続予選落ちと苦戦が続く。「少しでも上に行きたい」。残り3日間も上位を目指して攻めていく。

◇鳴川 愛里（なるかわ・あいり）1998年（平10）11月1日生まれ、岡山県出身の27歳。7歳でゴルフを始める。岡山・操南中卒業後、岡山・東児が丘マリンヒルズGCに就職。25年プロテストに8度目の挑戦で合格。今季はQTランク45位で出場。1メートル63、58キロ。