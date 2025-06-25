【祭典の鼓動】アイルランドのダブリン郊外で17日、ささやかなW杯壮行会が行われた。アフリカ予選を突破して初出場を決めた人口50万人強の小国カボベルデ。出場44試合を誇るピコことDFロベルト・ロペス（33）が昼食を約束していた両親の家に向かうと、数十人の地元住民がサプライズでお出迎え。アイルランドの公共放送RTEは「ごちそうというよりはパーティーだね」と家族や友人、隣人に囲まれて笑顔を見せる地元出身のヒーローの姿を放送した。

アイルランドの強豪シャムロック・ローバーズで活躍するピコは父カルロスさんがカボベルデ出身。18年に代表監督からビジネス向けSNS「リンクトイン」でチームに勧誘されたが、カボベルデの公用語であるポルトガル語のメッセージで「迷惑メールと思った」と見過ごした。9カ月後に再び連絡を受け、グーグル翻訳で重大性を理解。「ポルトガル語は話せませんが、手遅れでなければ参加したい」と応じてチャンスをつかんだ。

生まれ育ったアイルランドは02年日韓大会を最後にW杯出場がない。隣人からは「彼と家族、そしてこの国にとっても功績。アイルランドの選手がW杯でプレーするのは本当に久しぶり」という声も上がった。2つの祖国を代表する晴れ舞台。ピコは「待ち切れないよ」と意気込んだ。