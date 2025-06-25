◇【サッカー2026W杯北中米大会 最高の景色を見に行こう（8）】

2大会連続でW杯メンバーに選出された日本代表MF伊東純也（33＝ゲンク）は今大会を最後のW杯と位置づけている。第1次森保ジャパン発足時から招集されてきた攻撃陣の最年長。ベテランの域に差し掛かった今も好調を維持し続ける環境づくり、今大会で成し遂げたいことは――。スポニチ本紙の単独インタビューに応じ、W杯集大成の決意と22年カタール大会の雪辱を誓った。（取材・構成 滝本 雄大）

伊東に自身2度目のW杯へ決意を問うと、集大成の思いを打ち明けた。「年齢的にもW杯は今回が最後になると思う。前回（カタール）大会は得点できなかったので、自分がゴールを決めて勝ちたい。コンディションを上げていい状態で臨みたい」。色紙にも力強く「点をとる」と記した。

ピッチ内外で環境を整えた。昨夏にフランス1部（現2部）Sランスを去り、19年から22年夏まで在籍したゲンクに復帰。W杯シーズンを慣れ親しんだ古巣でプレーすることを選んだ。

「W杯に向けてどうしようかと考えていた時、ゲンクが積極的に誘ってくれた。自分のことを全て分かってくれている。移籍直後は左足首のケガで難しい状況だったけど、自分のコンディションも理解してくれていた。コーチやメディカルスタッフも大きくは変わってなかったので、安心して入ることができた」

年齢を積み重ねても普段から「特に変えたことはない」と話してきた伊東だったが、珍しく「大きく変わった」と明かしたのが専属の治療家によるコンディション調整だ。今年1月、所属事務所のスタッフを介して日本人の治療家に専属契約を依頼。ケガ防止と疲労回復をより早めるため、指圧マッサージや鍼灸（しんきゅう）によるケアを入念に行うようにした。ベルギー1部中位プレーオフでは10日のウェステルロー戦で1得点1アシスト。ピッチ外の環境整備が公式戦6得点5アシストの好調維持につながっている。

「もうケガをしたくなかった。練習後に毎回マッサージしてもらってから、翌日に疲れを残さずに過ごせている。日本人の方にケアしてもらえることは心身ともに効果が大きい。大きな変化はこれだと思う」

代表活動でも圧巻のパフォーマンスを披露。33歳になった今もなお輝きが増している。右ウイングバックと2シャドーの一角もこなし、先発時はもちろん、途中出場からのゲームチェンジャーぶりが目立つ。昨年10月のブラジル戦では1―2の後半9分に投入され、2アシストで王国初撃破に貢献。今年3月のスコットランド戦でも後半18分から出場し、同39分に決勝弾を決めた。ジョーカー的役割で結果を出す裏には、森保監督との“やりとり”があった。

「自分でボールを触ってリズムをつくっていくタイプだから途中出場が苦手だったけど、今回のW杯アジア最終予選前くらいの時期に、森保さんから“戦術として強いアタッカーをベンチに置いておきたい”と言ってもらえた。チームのためにやらなきゃいけないと思ってる」

ドリブル突破で右サイドを切り裂くプレースタイルに幅も広がった。第1次森保ジャパンでは9得点10アシストだったが、第2次では6得点16アシスト。好機演出が光り、第2次でのゴール関与数22は久保と並んでチームトップだ。

「若い頃はとりあえず1対1で抜いてやるっていう気持ちだったけど、中に入ることや足元でボールを受けてさばくことも多くなった。元々ゴールよりアシストが多いタイプだけど、クラブで求められることも増えて、いろんなことができるようになったと思う」

22年12月5日、カタール・ドーハでの景色を鮮明に覚えている。W杯決勝トーナメント1回戦クロアチア戦でPK戦の末に敗れた。前回大会は全4試合に出場し、うち3試合でフル出場。体は満身創痍（そうい）で、120分間戦い抜いた末のPK戦はピッチで見つめることしかできなかった。

「めちゃくちゃ疲れてて、右脚が痛いなと思ったら股関節を肉離れしていた。負けた瞬間は実感がなかったのに試合後のロッカールームからどんどん悔しさが出てきたのを覚えてる。あれから4年間、優勝を目指してやってきた。勝利のために自分がゴールやアシストを決めたい」

IJこと“イナズマ純也”が、4年前の景色も日本サッカーの歴史も最高のものに塗り替える。