お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。「あと20年は結婚しなさそう」と思う後輩の名を明かした。

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。

お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が「誘える後輩が年々いなくなっちゃったって感じるときない？本当あるよ」としみじみ言うと、ケンドーコバヤシも「僕なんかも、全員家庭持ちましたからね」とうなずいた。

飲み仲間は誰かと聞かれたケンドーコバヤシはネゴシックス、ムーディー勝山、若井おさむ、日村勇紀の名を挙げた後、「でもやっぱり、あと20年は家庭持たないなっていうヤツ、何人かキープしている」と言い、名前を聞かれると「相席スタート」の山添寛と明かし「ちょっと家庭が遅そうでしょ、あの感じなら」と語った。

大吉が「彼、意外と真面目なんじゃないかなと思う」と言うと「もちろんパートナーの前では真面目やと思いますけどね、結婚となると、機が熟すまで待つタイプだと思いますけどね。勢いで行かないというか」と予想した。