3歳世代の頂点を決める「第93回ダービー」の1週前追い切りが21日、東西トレセンで行われ、4頭出し予定の上原佑厩舎の3頭はWコースで上々の動きを披露した。

青葉賞覇者ゴーイントゥスカイはライヒスアドラー、オペラプラージュ（5歳3勝クラス）との3頭併せを消化。直線で最内に進路を取ると、ラスト1F11秒1とシャープに伸びた（全体6F83秒3）。上原佑師は「馬なりのままで時計が出た。明らかに青葉賞の時よりもレベルアップしている」。ライヒスアドラー（時計は6F83秒5〜1F11秒1）に騎乗した佐々木は「今までよりもかなりいい1週前追い切りだった」と手応え十分だった。

皐月賞5着フォルテアンジェロは荻野極を背にリアライズオーラム（4歳1勝クラス）と併せ馬。馬なりでラスト1F11秒0と鋭伸し、2馬身先着した（全体6F83秒0）。鞍上は「雨が降って力がいる馬場だったけど、しっかりと下を捉えて伸び伸び走れていた。言うことない」と絶賛した。

皐月賞7着のグリーンエナジーは軽い熱発のため、予定していた1週前追いを延期した。