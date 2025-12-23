◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

山野に今季もう３敗目か…。甘い球もいくつかあって、調子は良くない方だったが、粘り強い投球をするし、多少のピンチにも動じない。２回１死満塁では浦田を力のある真っすぐで、狙って三振を奪った。常に自分のベストピッチを心がけているところが強みだね。

相手をほめてばかりいても仕方がないよな。７連勝のうち６勝が２点差以内。それはそれで立派なことなのかもしれないが、投手出身の俺としては、もう少し勝負どころで一本打ってくれないかと思うよな。この日も安打数は９、ヤクルトは５本だろ。これでは頑張っているピッチャーたちに、いつかしわ寄せが来てしまうよ。

田中将はボール球をいかに打たせるか、が持ち味なんだが、立ち上がりは、まじめにストライクを取りにいき過ぎた。そこに積極打法が売り物であるヤクルトの若い打線と波長が合ってしまった。ただ２回までに３点は何とか許容範囲。３、４回は３者凡退に仕留め、リズムが出てきていた。投球のリズムは攻撃にもいい影響を与えるから、逆転のムードを感じていただけに、５回の打席で交代するのは、ちょっと意外に思えたんだがね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）