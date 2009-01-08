◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日 両国国技館）

人気業師の平幕・宇良が藤凌駕をすくい投げで下し、3敗を死守した。今場所2度目の4連勝で首位の大関・霧島、平幕・琴栄峰を1差で猛追。1958年の年6場所制以降、年長3位となる33歳11カ月での初優勝を目指す。小結・若隆景は平幕・豪ノ山を突き落として9勝目。平幕・義ノ富士も翔猿を押し出して3敗を守った。

宇良は割れんばかりの大歓声を一身に浴びた。「ありがたいです」。17本の懸賞を受け取り、勝ち誇るようにうなずいた。立ち合いで藤凌駕のかち上げにもひるまず、俊敏な動きで攻め続けた。もろ差しになって中に入り、最後は相手を一回転させるほど豪快なすくい投げ。口ぶりは「（体の動きは）ボチボチ。何も考えていない」とらしさ全開だが、土俵上での充実ぶりが目立つ。

今年の初場所で4勝、春場所でも5勝と大きく負け越した。今場所は21年名古屋場所以来となる前頭10枚目以下に転落。もう一度、番付を上げるべく、春巡業では申し合い稽古を“皆勤”するなど奮闘した。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「宇良はコンスタントにやっていた。立派です。やった分は自分に返ってくる。稽古は裏切らないから」と絶賛。結果にもつながっている。

昨年秋場所前に145キロあった体重が体調不良などの影響で同年12月には11キロも減ったが、今場所前は139キロと戻ってきた。本来の圧力も取り戻し、4連勝で首位の霧島らを1差で追う。「33歳最後の場所。まだまだ頑張りたい」。初Vとなれば年6場所制以降では3番目の年長記録。屈指の人気業師が2横綱2大関を欠く優勝争いを大いに沸かせている。