「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第１日」（２１日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

プロ１９年目の西村匡史（４４）＝東鉄運輸＝が８バーディー、２ボギーの６６で回り、首位と１打差の６位スタートとなった。７アンダーの１位には岡田晃平（２４）＝フリー、木下稜介、前田光史朗ら５人が並ぶ展開となっている。

西村が、ハリウッド映画「ティン・カップ」のリアル版のような進撃を見せた。主人公同様４０歳を超え、主な収入は、ツアーではなくレッスン。ＱＴランクは６２５位で、過去予選通過は５度、最上位は２０１９年、ダンロップ・スリクソン福島オープンの２２位。そんな西村が４年ぶりのトーナメントに挑んだ。

インから出て、１３番の「４メートルのパーパットを沈めて、落ち着くことができました」と話したベテランは前半を２アンダーで折り返す。４番でボギーも、６番でチップインバーディー。「ピンチでよく踏ん張れました」と流れを手放さず首位に肉薄して初日を終えた。

映画の主人公は力がありながら無謀なゴルフを続けて落ちぶれた設定だが、そこは違う。「まだまだ頑張れる。下部ツアーでもいいからかじりついて、出続けていこう」と前向きだ。高校で野球部に入った長男・太陽君と「一緒にトレーニングをするようになった」こともスコアに結びついた。

初日の結果に「できすぎ」と笑った。「試合を心から楽しもうと思えるようになった」という今のメンタルは週末、映画以上の熱狂を呼ぶかもしれない。

◆西村 匡史（にしむら・まさし）１９８１年１１月１７日、高知県出身。インストラクターの父の影響でゴルフを始める。明徳義塾中時代に団体で日本一。同高時代、四国ジュニア優勝。その後、栃木・広陵ＣＣで研修生となり２００８年、プロに。１２年の日本プロ選手権で初出場（アマ時代除く）。通算２９試合で予選突破５度、生涯獲得賞金１５９万１２０３円。１７０センチ、７０キロ。所属は東鉄運輸。