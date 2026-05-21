「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、プロ入り後初となる「伝統の一戦」に向けて意気込んだ。２２日からの巨人戦の舞台となる東京ドームは、大学時代に悔しさを味わった因縁の地でもある。阪神の新人が巨人戦初出場試合で本塁打を放てば６８年ぶりの快挙。「打てたら最高」とＧ倒弾を誓い、３連戦での先発が見込まれる竹丸との“ドラ１対決”にも「やっぱり勝ちたい」と闘志を燃やした。

涙と歓喜が入り交じる東京ドームで、伝統の一戦を彩るアーチをかけてみせる。“水入り”を受け止めた立石は次戦に向けて闘志を燃やした。

「（東京ドームは）良いイメージもありますし、負けて悔しい思いをした場所でもある。良い結果を残せたら」

回想するのは大学２年時の２０２３年６月６日の全日本大学選手権１回戦だ。富士大との一戦で記念すべき大学１号ソロを放った。４年時の同選手権では東亜大を相手に４打数１安打２三振。チームは０−１１で大敗を喫した。いずれも忘れがたい思い出だ。

１９日の中日戦（倉敷）でのプロ初出場からいまだ本塁打はないが、規格外のパワーを誇るドラ１ルーキーにあって、どうしても一発を期待されてしまう。本人は「打てたら最高です」としつつも、「今までホームランを狙って打てたわけでもない。しっかり振っていけば、ある程度飛距離も出てくるので、そこは変えずにいきたい」と冷静沈着だ。本塁打はあくまで安打の延長。確固たる考えがブレることはない。阪神の新人が巨人戦初出場試合で本塁打を放てば１９５８年の戸梶正夫以来６８年ぶり。敵地で快挙に挑む。

３戦目には巨人のドラフト１位・竹丸の先発が濃厚。ドラ１対決には「いろいろ見方はあると思うんですけど、そういう勝負の中で勝ちたい」と気合をみなぎらせた。

２２日には解説として巨人ＯＢの原辰徳氏が訪れる。同氏との忘れ得ぬ記憶は昨年１１月の横浜市長杯での一幕。「（本塁打を）５００本くらい打てるバッターになれよ」と直接激励された。当時を振り返り「原さんと話せると思っていなかった。これからすごい選手になりそうだなと思ってもらえるように」と奮い立った。憧れの存在の前で“恩返し”となる一本を放ってみせる。

この日の中日戦は雨天中止となったが、グラウンドで外野特守を約３０分間受けるなど、充実の一日を過ごした。「午前中からいろんな練習ができた。これからの時間も結果を出すためにいい時間を過ごせたら」と笑顔。いよいよ伝統の一戦が始まる。ルーキーは「いつも通り頑張ります」と平常心。立石伝説の１ページ目を一発で飾る。

◆阪神新人野手のプロ初巨人戦アーチ… 阪神新人野手がプロ初の巨人戦で本塁打を記録したのは１９５８年９月７日の戸梶正夫。甲子園での試合で戸梶は、この本塁打がプロ初アーチでもあった。なお、プロ初本塁打が巨人戦だった８０年・岡田は自身巨人戦３試合目、８７年・八木は同２試合目、９７年・今岡は同１１試合目、１７年・糸原は同９試合目、１９年・木浪は同４試合目。ちなみに、佐藤輝は新人だった２１年オープン戦での“プロ初巨人戦”で本塁打を放っている。