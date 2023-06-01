「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）

阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２９）＝前パイレーツ＝が２１日、来日初昇格を果たした。春季キャンプ、オープン戦から状態が上がらず、ファームでも打率・２１２と低迷。ただ、ここ５試合は１６打数５安打で打率・３１３と結果を残していた。

本職の遊撃だけではなく、一塁や外野にも意欲的に挑戦。１軍でもその気持ちは変わらない。「チームから言われた役割を、どんなところでも全うできるようにやっていきたい」。この日の試合は雨天中止となったが、２２日からの巨人戦（東京ド）で来日初出場のチャンスが巡ってくるかもしれない。

その先には交流戦も待っている。藤川監督は「１軍に上がって交流戦を見据えることはなかなかない。目の前のゲームに備えていきます」とあくまでも今の戦いに集中している。とはいえ、パ・リーグ主催試合では指名打者制が採用されるため、助っ人の起用の幅は広がる。

来日後「日本野球への対応、個人の課題」に苦しんだという。やっと本来の姿に戻ってきた。「センター方向に強い打球を意識して、動きを焦らないようにというのを意識してやってきた」。遊撃は小幡や木浪、熊谷らの併用が続いており、定位置を奪うチャンスは十分にある。本当の意味で助っ人になれるのか。ディベイニーも燃えている。