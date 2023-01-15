牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は21日、出走馬18頭と枠順が決まった。

（1）ミツカネベネラ（鈴木伸師）枠はどこでも良かった。当日、雨が降ってくれるといいね。

（2）レイクラシック（松田助手）内の偶数で経済コースを回って、この馬の良さを生かせそうです。

（5）リアライズルミナス（橋口師）抽選を突破してホッとしている。内めの枠が欲しいと思っていた。ここならロスなく競馬ができると思います。

（6）ロンギングセリーヌ（竹内師）前に行けるタイプなので、偶数枠は最高だと思う。自分のペースで走らせたいですね。

（7）スタニングレディ（宗方助手）真ん中くらいで良かった。距離はやってみないと分からないけど、東京は新馬を勝っているので。

（8）スマートプリエール（山口助手）真ん中の偶数から自分のリズムで走れるいい枠だと思います。体をふっくら見せて雰囲気はいいですよ。

（9）トリニティ（安田師）レースまでに馬の雰囲気や馬場状態を見極めて、ジョッキーと作戦を相談します。

（11）アメティスタ（城戸助手）自分のリズムで走った方がいいので、枠はそんなに悪くないと思います。

（12）ドリームコア（南田助手）枠は奇数偶数を含めて特に気にしていませんでした。ジョッキーが判断して乗ってくれると思います。

（14）ソルパッサーレ（井上助手）気持ち外ですが、後入れの偶数はいいと思います。追い切り後の雰囲気もいいですよ。

（15）アンジュドジョワ（福永師）もう少し内の方が良かったね。でも追い切り後の状態はいいし、頑張ってほしいね。

（17）スウィートハピネス（北出師）与えられた枠で頑張るだけ。うまく流れに乗ってほしい。