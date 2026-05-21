「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）

阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、“Ｇ倒締め”で交流戦に臨む姿勢を示した。２０日の中日戦が雨天中止となったチームは、２２日から敵地で巨人３連戦。指揮官は「燃えている」と５度繰り返して、決意を言葉に変えた。初戦に高橋を立て、２戦目以降は村上、才木の先発が見込まれる。現在３位の眼下の敵をたたき、連勝街道を歩んでいく。

プレーボールを待ち望むファンの願いとは裏腹に、雨粒が黒土をぬらし続けた。開始遅延となった一戦は午後６時２０分に中止が発表された。藤川監督は「ギリギリまでゲームができればと思っていましたけど、残念ですね」と降りしきる雨音を遠くに聞きながら、虎党の心境を思いやった。

２連勝で迎えたカード３戦目は水入り。２２日からは巨人３連戦に挑む。交流戦開幕を２６日に控え、同一リーグとの対戦は今週末が一つの区切り。指揮官は「それは燃えていきますよね。大いに燃えていきますよ。楽しみにしていましたから」と闘志をみなぎらせた。

９０年を超えるプロ野球の歴史を東西で彩り、互いに覇権を争ってきた。その伝統を監督として受け継ぐからこそ、巨人には強烈なライバル心を持って情熱を傾ける。「自分はやっぱり燃えて戦いたい相手なので。私は燃えています」とみなぎる気迫を言葉に変えた。続けて「何にでも燃えます。巨人だけは」と「燃える」というワードを計５回も繰り返した。気持ちの高ぶりを包み隠すことなく、開幕カード以来の東京ドームに乗り込む。

３連戦の初戦は中８日で高橋が務める。今季すでに４完封を記録し、リーグ１位の防御率０・３８を誇る左腕に今季初めてカード初戦を託す。２戦目は中６日で村上が先発予定。そして２４日は才木の先発が見込まれ、先発陣の３本柱を投入して必勝を図る。特に才木は今季、巨人戦２試合に登板して１勝０敗。球団タイ記録の巨人戦８連勝中で、９連勝に期待も高まる。

チームは２０日、７点ビハインドをはね返す逆転勝利で５カードぶりの勝ち越しを決めた。「早々に中止が決まって明日に備えるよりも、昨日のいい状態でゲームに臨みたい気持ちを（午後）６時まで保てたので、明日はスムーズに入りやすいかな」とプラスに捉えた藤川監督。闘争心を胸に宿らせて、巨人を倒す。