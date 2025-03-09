お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。同じマンションの上下の部屋に住んでいるお笑い芸人を明かした。

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。

お笑いコンビ「天津」の天津飯大郎の名前が出ると「マンションの上と下なんよ、今。向君（飯大郎の本名）が引っ越してきて、たまたま僕ん家の真下に住んでいるから、これは飲みに行く機会増えるから、逆に減らさんとな、と思っていた」と語った。

だが、「誘うのよ。僕ら仕事が夕方に終わるのよ。情けないけど。6時くらいに“飯大郎君、今日はどんな予定あるの？”とか入れたら“合流できるのは24時過ぎになりそうですがよろしいでしょうか？”。それが10回誘って9回はそれ、ほとんどあいつ24時」と愚痴った。

するとケンドーコバヤシは「お言葉ですけど、すんません。華丸・大吉と、麒麟・川島と、南海キャンディーズの山里は、時間合わせろと人に言うたらダメですよ。それが、朝の顔ですから」と言い、大吉も「ホントやね。反省した」と答えた。さらに「朝の顔ってそういうことですから、だから、山里と川島誘って下さい」との言葉に「大ごとになるからな」と苦笑していた。

博多華丸・大吉はNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）、川島明はTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）、山里亮太は日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）でMCを務めている。