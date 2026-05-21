「ヤクルト３−１巨人」（２１日、神宮球場）

巨人は首位のツバメ軍団に屈し、快進撃のバトンをつなげなかった。接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、阿部政権下では初の８連勝はならなかった。先発した田中将大が４回を４安打３失点で降板。「相手にうまく打たれた」と厳しい表情を浮かべて言葉を絞り出した。

「もう一番は初回です」と猛省した右腕。立ち上がりが不安定だった。先頭から連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招き、三ゴロで先制点を献上するなどいきなり２失点。二回にも３失点目を許す。「リズムに乗る前に相手にうまいことやられてしまった」。五回の攻撃で代打を送られて降板。並んでいた黒田博樹を超え、日本投手の歴代単独２位となる日米通算２０４勝目もお預けとなった。

阿部慎之助監督は、田中将について「きょうは、ストレートに威力がなかった」としつつ「悪いなりに何とか、しのいでくれた」と評価。五回以降のリリーフ陣は無失点で「他の後のピッチャーが、みんな頑張ってくれた」と褒めた。

ナインは白星を目指して奮闘した。「明日につなげます！」と指揮官。２２日から阪神との３連戦（東京ド）。１・５ゲーム差で追う２位の宿敵との対決で再び勢いに乗りたい。交流戦前最後のカード。一戦必勝で挑み、白星をつかみ取る構えだ。