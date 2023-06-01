【経済指標】

＊米新規失業保険申請件数（5月16日週）21:30

結果 20.9万人

予想 21.0万人 前回 21.2万人（21.1万人から修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（5月）21:30

結果 -0.4

予想 17.8 前回 26.7



＊米住宅着工件数（4月）21:30

結果 146.5万件

予想 141.0万件 前回 150.7万件（150.2万件から修正）



＊建設許可件数（4月）21:30

結果 144.2万件

予想 138.4万件 前回 136.3万件



＊米製造業PMI（5月・速報）22:45

結果 55.3

予想 53.8 前回 54.5



＊米非製造業PMI（5月・速報）22:45

結果 50.9

予想 51.2 前回 51.0



＊米コンポジットPMI（5月・速報）22:45

結果 51.7

予想 51.8 前回 51.7



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イランとは交渉中。いずれにせよ解決する。

・イランの核兵器保有は許さないと改めて表明。

・ホルムズ海峡における米国の封鎖は１００％有効。

・イランを打ち倒すための優れたドローン技術を保有。

・ホルムズ海峡は開放され、自由で通行料なしの状態を望む。

・イランのウランを破壊する可能性が高い。

・われわれの承認なしにイランを通過する船舶はない。

・イランが終結すればガソリン価格は下がる。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・深刻なインフレ問題が生じつつある。

・雇用市場は概ね安定している。

・ＦＲＢの二大責務のうちインフレ面をより重視。



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・ＦＲＢが利上げをせずにインフレ上昇をやり過ごせるかは、企業と消費者が相次ぐ供給ショックに耐えられるかにかかっている。

・地政学的緊張の高まりや通商面での分断、深刻化する気象条件、政府債務の増大などを背景に、供給ショックがより頻繁に発生する新たな時代に米国が入っている可能性がある。

・労働市場とインフレ双方のリスクを管理する上で、差し当たり金融政策は適切な位置にある

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