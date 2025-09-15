◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

何度も表情を曇らせた。田中将が今季最短４回４安打３失点で２敗目。序盤の失点が響き、２点を追う５回の攻撃で代打を送られた。「初回、自分がリズムに乗る前にやられてしまった。球どうこうより、相手にうまく打たれたってとこですね」。わずか５球で先制された立ち上がりを悔いた。

中１１日。リフレッシュ休養を経て、満を持して先発するも出はなをくじかれた。１回。先頭から連打で無死二、三塁を招き、三ゴロ、犠飛の間に２点を失った。相手先発はリーグトップの勝ち星を誇る山野。ゼロで粘りながら投手戦に持ち込みたかった。続く２回は先頭の石井への四球をきっかけに、２死三塁から１番・長岡に適時二塁打。７番打者を不用意に歩かせたことが３点目につながった。

移籍２年目の今季は開幕３連勝を飾るなど、試合前まで６登板で３勝１敗。防御率２・２７と先発陣をけん引してきた。５回４失点（自責１）で初黒星を喫したのが前回９日の敵地・中日戦。そこからチームは７連勝と波に乗った。「僕が負けた次の日から、連勝は始まっているので」。次は自分が８連勝に導く。強い思いでこの日を迎えていた。

雨上がりの神宮で最速１４５キロ。本調子とは遠く、阿部監督も「今日ストレートに球威がなかったから。けど、悪いなりに何とかしのいでくれた」と振り返った。３、４回は３者凡退と修正するも日米２０４勝目はお預け。５４球で中継ぎにバトンタッチしたことも反省し「次しっかり、初回からいい投球ができるように」と責任を受け止めた。（堀内 啓太）