◇セ・リーグ 広島3─1DeNA（2026年5月21日 マツダスタジアム）

広島・小園海斗内野手（25）が21日のDeNA戦（マツダ）で今季3度目の猛打賞を記録し、難敵・東の攻略に貢献した。今季の対戦は試合前まで9打数無安打だったが、0―1の6回に右中間へ同点三塁打。続く坂倉の二ゴロが相手守備の失策を誘い、勝ち越しを呼び込んだ。逆転勝ちで、チームは今季初の2カード連続勝ち越しを決めた。

好相性は変わっていなかった。小園が、難敵・東の攻略にひと役買い、声を弾ませた。

「（今季は）東さんから打っていなかったので何とか打ちたいと思っていた。球の軌道も、しっかり描きながら（対応）できた」

0―1の6回1死一塁で右中間へ適時三塁打。外角スライダーを完璧に捉えた。なおも1死三塁で坂倉の二ゴロが成瀬の失策を誘い、勝ち越しを呼び込む。小園のバットが反撃のノロシを上げ、流れを変えた。

小園は、東に今季こそ試合前まで9打数無安打だったが、過去5シーズンでは73打数27安打の打率・370と、数字上では苦にしていない。むしろ相性は抜群。初回こそ遊ゴロだったが、2打席目から4回1死で右前打、そして右中間三塁打を経て、8回1死でも左前打を放ち、3打席連続の快打で、4日のDeNA戦以来、今季3度目の猛打賞をマークした。これまでの対戦映像を見つめ直し、かつての感覚を取り戻した様子。東もかねて「もう単打はOKと割り切るようにしている。長打だけは避けたい」と苦手意識を明らかにしており、その長打を含む3安打で“カモ”と“天敵”の立場を再び逆転させた。

2試合連続の適時打で、状態は上向きだが「まあまあです」と満足はせず、さらなる高みを目指す。小園のバットと比例するように、チームも東には試合前の今季3戦で2勝を献上しており、新井監督も「いい攻撃ができた」とうなずいた。

「そこ（チームが勝てたの）は良かった。自分の成績も含めて、チームの成績も上がっていけるように頑張ります」

逆転勝ちで今季初の2カード連続勝ち越しを決めた。4番・坂倉とともに中軸の役割を全うし、ここからチーム浮上の原動力となってみせる。（長谷川 凡記）