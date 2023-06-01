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5月24日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」1時間スペシャルは、番組55周年特別企画として香川県へ！ MCの藤井隆と井上咲楽が訪ねるのは、金比羅山のふもとに芝居小屋を構え、45年にわたり活動を続けてきた大衆演劇「劇団扇子家」。劇団員は、0歳の赤ちゃんから86歳のレジェンドまで、親子4世代・総勢13人。全国的にも珍しい“全団員が家族”のファミリー劇団だ。

まず2人が立ち寄ったのは、金刀比羅宮の参道にある「こんぴらうどん参道店」。創業1955年、金比羅さんへ向かう参拝客にも親しまれてきた老舗で、藤井と井上も讃岐うどんを堪能。そして「劇団扇子家」の新婚夫からの手紙を紹介する。総座長の次女である妻との結婚を機に、舞台経験ゼロながら劇団へ加入したという夫。家族と舞台とともに歩む新婚生活を知ってほしい――そんな願いを受け、2人は香川県まんのう町の芝居小屋へ向かう。

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「芝居処 扇子家」に到着すると、まず出迎えてくれたのは、舞台姿の新婚夫婦。妻は0歳から舞台に立ち、芸歴は27年。一方の夫は、昨年の結婚を機に劇団入りしたばかりで、芸歴はまだ1年という最若手だ。受付には劇団のポスターが飾られ、妻の母による手編みの小物なども販売。すでに家族のぬくもりがにじむ空間となっている。

劇場は最大55人が入れる客席を備え、一部がお芝居、二部が舞踊ショーという構成。この日上演されたお芝居は、妻の十八番でもある人情劇「江戸情話 恋の朱染め」。妻の所作にMC2人も感嘆するなか、夫も斬られ役として舞台に立つ。そして二部の舞踊ショーで夫は、キレッキレのダンスを披露！ 聞けば夫は大学時代までダンスをしていたという。

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公演後には、「劇団扇子家」の一座を紹介。45年前、妻の祖父が「子どもたちのために」と、旅回りではなく地域密着型の劇団として設立したのが始まりで、劇団員たちは普段それぞれ仕事を持ちながら、土曜日に稽古し、日曜日に本番を迎えるという。客席の準備、舞台の設営、照明、音響といった裏方作業も、すべて家族で担当。現在の総座長である妻の父は、平日は劇場に隣接するカフェを営んでいる。

メンバーはまさに個性派ぞろい。妻の姉は“天下無敵のムードメーカー”、その夫も結婚を機に劇団入りし、今では芸歴5年目。生後3カ月の娘も、生後22日で赤ちゃん役として初舞台を踏んだという。さらに、86歳の妻の祖母は芸歴85年。かつらを結える唯一の存在として、劇団には欠かせない“絶対的レジェンド”だ。衣装やかつらが所狭しと並ぶ楽屋、カフェでの食事作りまで含め、一座の生活そのものが劇団を支えている。

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そんな家族や常連客に見守られながら、劇場の舞台上で新婚トークがスタート。高校時代、弓道部として大会の抱負を語る１年上の夫に、「なんてかっこいい人！」と衝撃を受けた妻。姉を迎えに行くふりをして、隣のクラスをのぞきに行き、遠くから一目見られればその日は幸せ。まさに“推し”として見つめていた存在だった。

しかし当時、2人が直接会話することはなく、夫は卒業後に広島の大学へ。妻も地元香川の企業に就職し、つながりは消えたかに思えた。ところが、ここで動いたのが妻の姉。妹に彼氏がいないことを案じ、交際していた現夫に「誰かいないか」と訊ねたところ、自身にとって唯一の親友だったという“妹の推し”の名前を挙げる。そこで興奮した姉はキューピッドになるべく、4人で回転寿司へ行くことに。憧れの相手を前に妻は緊張で何を食べたかも覚えていなかったが、夫とは“穴子好き”という共通点で距離を縮める。帰宅後、姉夫婦を通じて連絡先を交換し、やがて交際が始まった。

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交際から3年がたった頃、夫は広島のホテルでプロポーズ。結婚することは、妻が0歳から立ってきた舞台、そして家族の劇団に関わることでもある。それでも夫に不安はなく、むしろ平日は仕事、週末は舞台に全力を注ぐ妻の姿に「尊敬しかなかった」という。さらに夫は、妻の父から「お客様への結婚報告をどうするか」と相談されると、迷わず舞台への出演を決意。ずっと劇団を見守ってきたお客様に、妻の夫が誰なのか分からないままではよくないと考えたのだ。

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新年の公演では、妻が舞台上で結婚を報告。さらにその月の舞踊ショーでは、妻と父、母、そして紋付き袴姿の夫がサプライズで登場し、4人で「娘よ」を披露した。妻は白無垢姿。最後に夫が舞台に現れ、妻と手を取り合うと、客席は涙に包まれたという。お披露目のための1カ月限定出演のはずだったが、観客の歓声や祝福、何より妻が喜ぶ姿を見た夫は、「恩返ししないとな」と感じ、出られる時は舞台に立つことを決めた。芝居未経験の新婚夫は、こうして劇団の一員となった。

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番組ではさらに、歌舞伎俳優・尾上右近からのサプライズメッセージも紹介される。右近は約11年前、番組企画で「劇団扇子家」の一員として舞台に立ち、家族と7日間寝食をともにした縁がある人物。当時高校生だった妻や姉の姿もVTRに残っている。今回、夫は妻に内緒で東京・歌舞伎座を訪ね、右近に結婚を報告。妻は「いつ行ったん！？」と驚き、右近からの祝福に感激する。

そして、1時間スペシャルならではの大企画も。妻からの突然のお願いで、藤井隆と井上咲楽が「劇団扇子家」の舞台に急きょ出演することに！ 挑戦する演目は「沓掛時次郎」。化粧、セリフ覚え、稽古、衣装合わせを経て、井上は大衆演劇の舞台に初挑戦。藤井は総座長との立ち回りに挑む。

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本番では、藤井と井上の夫婦シーンに加え、総座長との決闘も。しかし、立ち回りの最中に藤井のかつらが取れるハプニングが発生！ さらに「女房と息子のことを頼んだ」と言いながら、なかなか死なない藤井に客席は大爆笑。涙を流して笑う観客も出るほどの、まさかのコラボ舞台となった。

香川で45年続くファミリー劇団に、結婚をきっかけに飛び込んだ新婚夫。高校時代の“推し”との結婚、家族総出の舞台、お客様からの祝福、そしてMC2人の一日限りの大衆演劇挑戦まで。番組55周年を祝うにふさわしい、笑いと涙と家族愛に満ちた1時間スペシャルとなっている。

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MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。TVerでも無料見逃し配信。

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