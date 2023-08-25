能見氏（以下、能見） 椋木投手、よろしくお願いします！今年で5年目か。1年間（現役で）一緒にやりましたけど、あの時から好青年…で合っているかな？

椋木 間違いないです！（笑い）。今回は、よろしくお願いします。

能見 一緒にやらせてもらって、見ていた時から、もちろんいいボールは投げていた。いい場面でマウンドに行く時、緊張はしないの？

椋木 中継ぎ“あるある”じゃないですけど、緊張してブルペンでは毎回、「オエッ」って吐きそうになりながら。（ただ、マウンドに）上がる時には楽しく投げられているかもしれないです。

能見 難しさは感じている？

椋木 感じています。（試合への）入りが難しいですね。勝ちをつながないといけないので、考え過ぎたりとかもありますけど。今は絶対に先頭打者を出さないことだけを考えてやっています。これまでは、そういう場面で投げていなかったので、ボールが2球続けば、相手のベンチが喜んでいたり、凄い打者がヒットを打って喜んでいる姿を見たら“あ、そんなに喜ぶんや”みたいな感じがあって。僕に対して、そんなに喜ぶのかと思ったら、やる気が出ます。

能見 しっかり周りが見えているし、認められているというのは絶対にあると思う。それだけの選手ですよ。ところで、抑えはやりたい？

椋木 やりたいですね。一回、その場所を経験した（※1）からこそ、やっぱりやりたい思いは余計に強くなりました。8回を投げていてぜいたくですけど、ベンチから（抑えの）マチャドが投げている姿を見ていたら、9回に投げたいと毎回思います。心に秘めています（笑い）。

能見 8回と9回は全然違うでしょう？

椋木 9回に投げた時も結果はゼロでしたけど、凄く浮ついていて。全然、地に足が着かない感じで（力を）出し切れなかった感じがあるので、もっといい形で試合を終わらせたい気持ちはあります。

能見 いい形で終わらなくても全然いい。9回はきれいに抑えるんじゃなくて、基本的には本塁を踏ませなければいいですし。2、3点勝っている場合、要は点を取られてもいいわけ。そうなると、いろんな状況判断もちゃんと見ておかないといけないし。抑えで成功している投手は、自分のボールで勝負するだけではなくて、考えてやっている。それを見てきたので、少しでも参考になればいいかな。

椋木 なるほど。ありがとうございます！

能見 ケガだけには本当に気を付けて。離脱されると一番困る。今、チームはケガ人ばかりで、敏感になっていると思うので。一番いい感じの時ほど、危ない傾向が出る。昔のオリックスで言うと、1カード3試合あるうちの2試合は必ず出てくる投手がいたんですよ。近藤大亮っていうんですけど。ああなると…。

近藤広報 （小声で）この話題（※2）は使えません…。次の話題をお願いします。

能見 本当に気を付けて。ちなみに今、仲が良い選手は誰かな？

椋木 一番は同学年の高島ですかね。オフも舞洲でずっと一緒にトレーニングをしていて、尊敬する気持ちもあります。体もデカくなっているし、最近は結構、球種とかの相談にも乗っています。

能見 外国人選手ともコミュニケーションを取りそうな感じがするけど。

椋木 取れるようになりましたね。ちょっと（昨シーズン後にウインターリーグの派遣先である）プエルトリコでスペイン語を学んできて。全然、しゃべることはできないですけど、プエルトリコの選手もやっぱり男の子なので、どの日本語を覚えたいってなったら…やっぱりチ○チ○とか…。

能見 （その発言は）アウト（笑い）。

――1学年上で中学、高校、大学が同じヤクルト・山野も今季活躍している。

椋木 実は（山野）太一先輩のおかげで、野球を続けられているというのもあって。僕は中学3年間は試合に出たことがなくて、高校も2年春までなくて。2年春からピッチャーに転向したんですけど、その頃から太一先輩がずっと投げていて。通学とかも一緒だったので、いろいろ相談したりして仲も良かった。本当にずっと優しいですし、尊敬している先輩です。

能見 結構励ましてくれたり、いい道しるべになったんですね。

椋木 だいぶん（存在として）デカいですね。背中を追いかけたいという思いで、ずっと付いていっていた感じです。

能見 人のつながりは大事だね。ということは余計にケガはできないね。楽しみな部分はたくさんあるし、まだまだ伸びしろがあると思うので、まずは一年やり切ってというところからですね。

椋木 そこを目標に、頑張ります！

（※1） 4月15日の西武戦で、休養のためベンチから外れた守護神のマチャドに代わって2点リードの9回に登板。無失点に抑え、5年目で初セーブを記録した。

（※2） 近藤氏はオリックス時代の20年9月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受ける。17年から3年連続で50試合以上に登板していた。

◇椋木 蓮（むくのき・れん）2000年（平12）1月22日生まれ、山口県出身の26歳。高川学園、東北福祉大を経て21年ドラフト1位でオリックス入団。新人の22年は7月20日の日本ハム戦で9回2死まで無安打無失点の好投など2勝1敗。25年の後半戦から本格的にリリーフ転向。今季は開幕から10試合連続無失点。1メートル79、86キロ。右投げ右打ち。