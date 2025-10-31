「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、自身の飲み仲間を明かした。

この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。

博多大吉が「誘える後輩が年々いなくなっちゃったって感じるときない？本当あるよ」としみじみ言うと、ケンドーコバヤシも「僕なんかも、全員家庭持ちましたからね」とうなずいた。

すると華丸は「俺はうまいことやってるよ。1人は出戻ったヤツ。離婚したスパローズね。あとは鬼奴と大」と、「グランジ」の大と椿鬼奴夫妻の名を挙げた。

「夫婦だから、奴が空いていたら奴、大が空いていたら大。そして2人の時も」と、気兼ねなく誘えると言うと、大吉が「あさイチ終わりで、大が仕事でいない日に、大、奴家に華丸が行っているというのを小耳にはさんだことがあって」と語った。

さらに「俺が聞いた話では、“大が仕事で遠くに行っていて、昼に帰ってくるんですよ”って。“分かった”って言って、あさイチが10時に終わるじゃない。11時にもう行くんだって。普通待たん？と思って。夫婦そろったところでピンポーン」と言うと、華丸は「たまに合う相手やったらそうだけど、生活の習慣に入っているから」と笑っていた。