俳優の織田裕二（58）がテレビ朝日のスペシャルドラマ「ダブルエッジ〜甦った男」（6月27日後9・00）に主演する。不可解な殺人事件を追うヒューマンミステリー。9月に新作映画の公開が控える「踊る大捜査線」シリーズの熱血刑事・青島俊作役でおなじみだが、今作では全く異なる刑事を演じる。

織田は「ちょっと見たことがないような、それでいて感心したり、くすっと笑えたりしながら、切なくも“ああ良い話だな”と思ってもらえるような、楽しいドラマができました」と自信たっぷり。演じるのは、事件の容疑者にナイフで刺され、車いす生活を送る元捜査1課のエース刑事。所轄の生活安全課へ異動したが、ある事件で捜査に復帰し、核心に迫っていく。

ロケは真夏に敢行。車いすでの撮影は「日常のささいな“壁”にたくさん気づかされた」といい「車いすのフレーム（金属部分）が熱くなって持てなくなるという苦労もありました」と振り返った。

主人公の相棒は、自閉スペクトラム症で人との関わりが苦手な財務捜査官。演じるのは初共演の小野花梨（27）で、織田の指名で起用された。恐れ多い気持ちもあったというが、「過酷なロケでも現場を明るく引っ張ってくださる姿を見てますます尊敬しました」と織田と共に撮影を乗り切った。凸凹コンビの化学反応も見どころで「事件の真相はもちろんですが、徐々に深まる2人の絆とコンビネーションにも注目してほしい」と呼びかけた。