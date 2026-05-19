トランプ米大統領の北京訪問から１週間もたたないうちに、今度はロシアのプーチン大統領を迎えるという、異例の連続首脳会談である。

中国の習近平国家主席が、国際社会における自国の影響力に自信を深め、それを誇示する狙いがあったのは明らかだ。

習氏とプーチン氏が北京で会談し、中露の戦略的協力関係の強化に向けた共同声明などの合意文書をまとめた。

この中で両首脳は、米国を念頭に「一部の国が単独で世界を統制しようとする試みは失敗に終わった」と断じた。習氏は「一国主義や覇権主義の危害は深刻だ」とも述べ、米国を批判した。

習氏は、約８年半ぶりに訪中したトランプ氏と「建設的戦略安定関係」を構築することで合意し、米国との融和を演出したばかりだった。その直後にロシアと共に米国批判を展開する露骨な豹変（ひょうへん）ぶりには驚くほかない。

軍事力や経済力でなお中国を上回る米国とは決定的な対立は避けつつ、ロシアに加え、米国主導の国際秩序に不満を抱く新興・途上国も取り込み、中国に都合の良い新しい秩序を作るというのが、習政権の戦略なのだろう。

両首脳は、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「国際法違反だ」との見解で一致した。プーチン氏は、中露は国連憲章を順守すると強調した。習氏も「両国は公正なグローバル統治の構築を目指す」と述べた。

習氏は公表された限りでは、トランプ氏との会談で米国のイラン攻撃を批判していない。また、ロシアが国際法を踏みにじってウクライナを侵略していることについて、中国は非難していない。

中露の言行不一致は目に余る。米国がイラン攻撃などで、自ら築いてきた法の支配や自由貿易に基づく秩序を傷つけているのは事実だが、中露首脳の身勝手な主張が国際社会に広く受け入れられるとは到底思えない。

中国はロシアから大量の原油を輸入することで、米欧の制裁を受けるロシア経済を支えている。ウクライナ侵略は４年を超え、ロシアは疲弊している。対等な関係を装いながらも、中国はロシアに対する主導権を強めつつある。

中露が日本を名指しし、「急速な再軍備」の放棄を求めたのは見当違いも甚だしい。日本の防衛力強化は、中露が軍事的挑発を繰り返し、地域の安全を脅かしているからにほかならないことは、中露以外の各国には明らかだろう。