阪神は21日の中日戦（甲子園）が降雨中止となり、ドラフト1位ルーキーの立石正広内野手（22）は22日から始まる自身初の巨人戦（東京ドーム）へ向けて決意を新たにした。球団新人が「伝統の一戦」デビュー戦で本塁打を放てば、1958年戸梶正夫以来68年ぶりで、ドラフト新人では初となる。創価大時代に激励を受け、第1戦でテレビ解説する前巨人監督・原辰徳オーナー付特別顧問の前で、歴史的アーチを描く。

昼頃から降り続いた雨により、この日の試合は中止となった。それでも立石は、後ろも下も向かない。「きょうだけでも、午前中にいろんな練習ができた。これからの時間も結果を残すために、いい時間にしたい」。22日からの巨人戦に向けて準備を整え、「いつも通り頑張ります」と話した上で、意欲も示した。「伝統の一戦」デビュー弾だ。

「打てたら最高ですけど、今までずっと本塁打を狙って打てたわけではないので。しっかり振っていけば、ある程度、距離も出てくれると思う。そこは自分の中である。そこは変えずにいきたい」

昨秋ドラフトで3球団が競合したスラッガー。期待に応える実力も持ち合わせる。球団新人が巨人戦デビュー戦で本塁打なら、2リーグ制以降では58年戸梶正夫以来68年ぶりで、ドラフト新人では史上初の快挙となる。自身のスイングで、しっかりとボールを捉えた延長線上に、歴史的アーチを見据える。

「あの激励」に応える一発にもなる。昨年11月2日、創価大4年時に出場した横浜市長杯で、始球式のため訪れた巨人・原辰徳オーナー付特別顧問と対面。肩を叩かれ「500本ぐらい（本塁打を）打てるようになれよ」とエールを送られたことは、忘れていない。その原氏は22日の一戦に、阪神・岡田彰布オーナー付顧問とともに、テレビ解説者として来場する。「デビューして間もないですけど、これからすごい選手になりそうだな、と思ってもらえるようにやりたい」と目を輝かせた。

戦いの舞台となる東京ドームとの相性も悪くない。創価大2年時の23年6月6日、全日本大学選手権1回戦・富士大戦で右翼席へのソロ本塁打を放っている。ただ、4年時には東亜大との1回戦で敗れた苦い思い出も刻んだ。「いいイメージもあり、大学時代に負けて悔しい思いをした場所でもある。第一歩として、いい結果を残せたら」。阪神を担っていく主砲候補として、アップデートを図る。

ともに球団創設90年以上の名門同士が激突する「伝統の一戦」。その舞台で虎の背番号「9」が、田淵幸一、掛布雅之、岡田彰布、大山、佐藤輝、森下らも成し得なかった新たな歴史を刻む。（松本 航亮）

○…阪神の新人選手が巨人戦初出場で本塁打を記録したのは、2リーグ制以降では58年の戸梶正夫のみ。ドラフト制以降では、69年田淵幸一、84年池田親興、87年八木裕の出場2試合目が最短で、22日の試合で立石が本塁打をマークすれば、阪神のドラフト新人最速記録となる。

○…戸梶正夫は兵庫県出身の捕手で、育英高3年時の1957年に春夏連続で甲子園出場。58年に阪神入りすると、2度目の先発で初の巨人戦となった9月7日の第2試合（甲子園）で事件が起こった。4回の打席で自身のハーフスイングを巡って巨人・水原監督が球審に抗議していたところ、スタンドから泥酔したファンが乱入し試合が13分間中断。再開後に戸梶はプロ初本塁打を放った。62年はチーム最多の65試合で先発マスクを務めリーグ優勝に貢献。66年に東京（現ロッテ）へ移籍し、67年引退。出場421試合で打率.199、43打点。通算10本塁打は全て阪神時代に放ち、6本が巨人戦だった。