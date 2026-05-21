沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府）の生徒らが死傷した事故で、文部科学省による調査の結果概要が２１日、わかった。

生徒たちは同校教員から、乗船の目的について「基地建設とそれに反対する人が対峙（たいじ）する『現場』を見ること」と伝えられていたとした。

同日開かれた参院文教科学委員会理事会に概要を示した。関係者によると、同校は２０１５年から１８年にかけて、辺野古への米軍基地移設工事に反対する辺野古テント村への訪問を研修旅行の一部コースで実施。その際、現地ガイドの依頼を受け、生徒向けのしおりに「ここでの闘いは『座り込み』です。私たちの行動に賛同いただける方は、まず一緒に座り込んでください」と記載していた。

調査では、安全管理の不備も指摘した。同校は２３年３月の研修旅行から、事故で亡くなった船長からの提案で船からの見学を開始したが、同校は一度も事前の下見を行っていなかった。また、生徒へのライフジャケットの着用方法の事前指導も実施していなかったという。

文科省は近く、調査結果や見解を公表予定だ。