大阪府和泉市の集合住宅の一室で住人の母親と娘が死亡し、娘を殺害した疑いで51歳の男が逮捕された事件。

大阪府警が母親に対する殺人容疑で男を再逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかりました。



■死亡女性と借金や交際関係のトラブルか

堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、4月8日に和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）の首を刃物のような物で突き刺すなどして殺害したとして、5月1日に殺人容疑で逮捕されました。

これまでの取り調べで杉平容疑者は、「裕加さんを持ってきた包丁で首などを複数回刺して、殺したことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。

杉平容疑者と裕加さんの間には、借金や交際関係の解消をめぐるトラブルがあったとみられていて、警察は犯行の動機について調べていました。



■刃物様の物を押収凶器か

現場の部屋では、裕加さんの母親

である村上和子さん（当時76）も死亡していて、2人の死因はいずれも「失血死」でした。和子さんは頭や背中など10か所以上を刺されていたということです。

一方で、これまで室内から、凶器は見つかっていませんでした。捜査関係者によると、府警は刃物のようなものをすでに押収しているということで、犯行に使われた凶器の可能性があるとみて、事件との関連を調べています。



■母親に対する殺人容疑で再逮捕へ

杉平容疑者は、これまでの調べで和子さんの死亡についても関与をほのめかしていましたが、大阪府警は5月22日にも、杉平容疑者を、和子さんを殺害した容疑で再逮捕する方針です。