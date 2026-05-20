［論点 皇位継承］＜１＞

安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議は、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案で調整が進んでいる。

この２案を巡る評価や問題点、検討課題について識者に聞いた。

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皇位継承に関わる一連の議論で、与野党は検討すべき課題や問題点をすり替えたまま、結論を急いでいる。本来は、上皇さまの退位に伴う特例法の付帯決議に基づき、「安定的な皇位継承」や「女性宮家の創設」について検討するはずだったが、男系維持か女系容認かで対立する皇位継承の問題を検討のテーマから外し、「皇族数の確保」に絞った議論の枠組みが設けられた。それにもかかわらず、与野党の多くは、女系による皇位継承の道を開くことになると考え、結婚した女性皇族の夫も子も皇族にすべきではないと主張している。検討から外したテーマを混在させており、議論に混乱を招いている。

私は女性皇族との結婚で皇室に迎えられた夫もその子も皇族となり、一緒に活動することが自然だと考える。夫や子を皇族としなければ、皇室の活動を担う皇族の数は増えない上に、女性皇族と一般国民が同居する不自然な宮家を創設することになる。皇室を支える方々の負担が逆に増えるような案は、議論の趣旨にそぐわない。このような問題点については、皇室典範改正案に付帯決議をつけ、引き続き検討事項とすることも考えてほしい。

もう一つの養子案は法理上の問題を含んでいる。対象を１９４７年１０月に皇籍離脱した旧１１宮家の男系男子と想定し、その根拠を、同年５月に施行された現行憲法の下でも５か月間、宮家だった点に求めている。

しかし、皇籍から離脱した方々は高齢で養子になり得ず、対象と目されるその子や孫は、門地による差別を禁じた現行憲法の下で生まれた一般国民だ。これまでの過ごしぶりからも、ご本人たちがそれをよく自覚されていることがわかる。

明治時代に禁止されるまで存在した皇室の養子は、皇族の身分を持ったことのある者が対象で、それ以外の臣民は対象外だった。一般国民が養子となって皇族になるようなことは全く想定していない。

与野党の多くは、男系男子の皇族を増やすため、旧１１宮家のうち、男系男子で続いている４家の子孫ならば、一般国民でも皇室の養子として、その系統に皇位継承資格を認めようとしている。この養子案の実現は法制上きわめて難しく、皇室の歴史や伝統からみても全く前例がないため、選択肢にふさわしくない。与野党の協議で合意に持っていこうとしているが、将来的には、戦後の象徴天皇制を皇室の一員として支えてこられた方々と、来歴が異なる別系統の皇族グループを作り出すことになる。

こうした状況を一般国民の多くが望んでいるとは考えにくい。指摘したような問題点を十分に考慮し、国民の理解が広く得られる結論を導き出してほしい。