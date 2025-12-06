厚生労働省特別健康対策監を務める歌手で俳優の杉良太郎（８１）が、全国に１３か所ある国立ハンセン病療養所の慰問を始め、２０日に鹿児島・奄美市の奄美和光園、２１日に同・鹿屋市の星塚敬愛園を訪れた。

支援への使命感が杉を突き動かした。ハンセン病は完治する病気でありながら、感染者や家族に対する差別が解消されずにいた。「若く見えても、もう今年（８月）で８２歳。今やらなきゃいけない」。患者の隔離を続けてきた「らい予防法」が廃止されて３０年の節目に、全ての国立療養所に足を運ぶことを決意した。

ハンセン病問題に関わるきっかけは、１９８９年にコンサートのため訪れたベトナムで道に倒れている患者に出会ったこと。その後も周囲の同行者は感染を恐れて逃げたというが「これは天命。痛みを共有しようと思った」。９６年には熊本のハンセン病療養所・菊池恵楓園で「遠山の金さん」を上演。「胸が詰まって『これにて一件落着』が言えない。何とか言えた時の拍手は、銭金では買えない真実の拍手だった。皆さんから私が教えられた」と“生涯献身”を貫くと誓った。

「（支援を）やりかけたら全部やるのが主義」。わずか６人の入所者のために今回初訪問した奄美和光園では、家族を含めての支援を約束し「生きている間に自分の思いを遂げたい。皆さんもここまで苦しいなか生きてきた。楽しみを見つけて人生を全うしてほしい」とエールを送った。

４６人が生活する星塚敬愛園ではコンサートを開催。代表曲「すきま風」と「明日の詩」を歌唱し「よかった、今日来て」とつぶやくと、涙を流す女性も。最高齢となる１００歳の男性とも交流し、入所者の住居も訪問。懇談会では人権の回復に向けて「ただの慰問ではない。皆さんが訴えてきたことを僕も訴えたい」と繰り返した。

「人間が人間を差別し偏見を持つ世の中に、死ぬまで闘い抜きたい」。杉は別れ際まで、一人一人の手を握りしめた。（堀北 禎仁）

〇…２１日のコンサートには、杉の妻で厚労省「知って、肝炎プロジェクト」肝炎対策特別大使の伍代夏子（６４）と、同スペシャルサポーターの山本譲二（７６）も登場した。星塚敬愛園を１８年ぶりに訪れた伍代は「忍ぶ雨」などを歌い「鏡で自分の笑った顔を見ることが大事」と健康法も紹介。山本は代表曲「みちのくひとり旅」などを披露して盛り上げた。