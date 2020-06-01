◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

巨人は首位ヤクルトに敗れ、連勝が７でストップした。先発・山野の前に７回で７安打を放ちながら、３回、ダルベックの適時内野安打で１点を奪うのがやっと。左腕には今季３戦３敗となった。先発の田中将大投手（３７）は今季最短の４回３失点で降板。リフレッシュ抹消を経て中１１日で先発したが２敗目を喫した。５年ぶりの８連勝はならなかったチームは、２２日から本拠・東京Ｄで２位阪神との交流戦前最後の３連戦に臨む。

最終盤の意地も、得点には直結しなかった。１―３の９回。１死一、二塁を迎えたが、ヤクルトの守護神・キハダの前に平山は見逃し三振、吉川は左飛に倒れ、Ｇ党のため息と燕党の歓声が交錯した。５年ぶりの８連勝はならず、９安打するも１得点のみ。１０残塁に終わったが、阿部監督はナインを責めることなく言葉を紡いだ。

「（序盤に）１本出ていれば全然また違った展開になっていたんだけど、こればかりは。みんな打とうと思ってやっているから」

相手先発は今季３度目の対決となった山野。試合前で今季６打数無安打だったキャベッジを１２試合ぶりにベンチスタートとし、同２打数２安打の若林をスタメンで送り出した。２回は若林の二塁打も絡み１死満塁をつくったが無得点。０―３の３回は先頭・平山と吉川の連打をきっかけに１点を返したが、５回は無死一、二塁で後続が倒れた。指揮官が語ったように、あと１本が近そうで遠く、ワンシームなどを駆使する左腕に対し７回７安打１得点に終わった。

これで相手先発が左投手の試合は８勝１２敗。山野には計２０回３得点のみで３戦３敗、両リーグトップ６勝の左腕に半数を献上したことになる。過去２度と比較して、得点への形は多くつくったように前進はしているが、橋上オフェンスチーフコーチが「チャンスをつくった後のもう１本がまだまだ課題」と言うように、完全攻略はまだ先だ。今後へ向けても次回こそ“４度目の正直”で乗り越えたい。

交流戦前最後のカードとなる２２日からの阪神３連戦（東京Ｄ）でも好投手を打ち崩す力が試される。初戦の相手先発・高橋には開幕２戦目の３月２８日に完封勝利を許しており、３戦目が予想される才木には８連敗中。それでも、２戦目が予想される村上には昨季まで天敵だった中で今季２戦２勝と攻略しているだけに地力を見せたいところだ。

この日は大勢がベンチ外で、村田バッテリーチーフコーチは「（直近）６試合中５試合投げていたんでね」と説明。疲労を考慮しており、最善の管理をして次の戦いに臨む。「最後もいい粘りを見せた。明日につなげます」と阿部監督。猛虎狩りから再び進撃する。（田中 哲）