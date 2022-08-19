◆バレーボール ▽女子日本代表 紅白試合ミズノマッチ第２戦（２１日、千葉ポートアリーナ）

今シーズンを本格始動した１８日の第１戦に続き、４セットマッチの有観客で行われ、石川真佑主将、エース格・佐藤淑乃らを擁する白組が、和田由紀子、秋本美空（ドレスナーＳＣ）らの紅組に４―０（２５―２０、２５―２２、２５―２１、２６―２４）で勝利した。

観客を入れた緊張感のある中での一戦。石川や佐藤、和田ら主力は第３セット（Ｓ）から登場し、鋭いスパイクでファンを魅了した。１９歳の秋本らは第１Ｓからオポジットとアウトサイドヒッターの両方でプレー経験を積んだ。セッター・関菜々巳（アルシーツィオ）、リベロ・小島満菜美らは両軍に交代で出場した。

両チームの指揮を執ったフェルハト・アクバシュ監督は「選手にとっては難しい状況だけど。２９人をリアルな状況で、テストできたので良かったです」とうなずいた。「そしてお客さんも選手のプレーを見て幸せになってくれたらいいな」と笑顔で振り返った。この２戦をスタッフとフィードバックし、６月４日開幕のネーションズリーグ（大阪など）に向けて人数を絞り込むという。

これまで日本が課題としてきたブロックについては「この２日間でブロックの数字は非常にいい。本当に向上している印象がある」と手応え。その上で「これは日本対日本なので、対海外で同じ数字を出せるようにさらに向上させたい」と意欲的に話した。普段の試合では許されないが、紅白試合ではエンドラインの後ろからも入念に確認した。

アクバシュ・ジャパン２季目の今季は、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた重要なシーズン。昨年大会は４強だったネーションズリーグを経て、８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短で五輪切符獲得となる。指揮官は着々と準備を進めていく。