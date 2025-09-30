日本サッカー協会は２１日、６月の北中米Ｗ杯に向けた壮行試合・アイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）へ、米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）を追加招集すると電撃発表した。２７日に欧州カンファレンスリーグ決勝を控えるＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝の不参加を受けての決定で、吉田はアイスランド戦まで同行。また、吉田がＷ杯に向けた代表２６選手を含めた大枠の５５人のリストに入っている可能性が高いことも判明した。センターバック（ＣＢ）勢はけがを抱える選手も多く、不測の事態で本大会のピッチに立つ可能性も残されている。

この日、日本協会はＡ代表通算１２６試合出場を誇り、日本代表の主将も務めた吉田の３年半ぶり代表復帰を電撃的に発表した。アイスランド戦限定での２２年カタールＷ杯以来の招集に、森保一監督（５７）は協会を通じ「これまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただいた。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、Ｗ杯につなげる活動にしたい」とコメントした。

森保監督と同郷で長崎出身の吉田は、１６強入りした前回大会で自身Ｗ杯３度目の出場。大会では主将を務め、スタッフ、選手からの信頼も厚い。日本代表の“功労者”でもあり、今月下旬からの国内合宿でこれまでの経験、Ｗ杯を戦う心構えを注入する役割も期待されている。現主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が左脚の手術から回復を目指す段階でもあるため、前主将が持つリーダーとしての存在感も大きいはずだ。

Ｗ杯本大会メンバー２６人は１５日に発表されたが、関係者によると、吉田は大枠である５５人のリスト入りしている可能性が高いという。ＣＢ勢は冨安健洋、板倉滉（アヤックス）が欧州時間２１日（日本時間２２日）のプレーオフ戦を欠場するとアヤックスのガルシア監督が明言し、状態が万全ではないとみられている。

吉田は昨年９月にスポーツ報知が行ったインタビューで「代表は引退した？ とよく聞かれるが、そうではない。Ｗ杯に出たくない人なんていない。競争に打ち勝った選手だけがＷ杯に行ける」と、一選手として希望は捨てていないと大舞台へ熱い思いを吐露した。広大な米国大陸で行われるため、ＭＬＳで転戦を経験するベテランは長距離移動、時差、気候、環境に適応する重要さを誰よりも熟知する。現有メンバーにまさかの事態が起きた時、吉田が北中米の地でピッチに立つ可能性も残されている。

◆吉田 麻也（よしだ・まや）１９８８年８月２４日、長崎市出身。３７歳。０７年に名古屋Ｕ―１８からトップチーム昇格。０９―１０年シーズン途中にオランダ・ＶＶＶに移籍。イングランド・サウサンプトン、イタリア・サンプドリア、ドイツ・シャルケを経て、２３年８月より米プロリーグＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレー。五輪は０８年北京、１２年ロンドン、２１年東京大会に出場。Ｗ杯は１４年ブラジル、１８年ロシア、２２年カタール大会に出場。国際Ａマッチ通算１２６試合出場、１２得点。１８９センチ、８７キロ。右利き。