サッカーのＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の中村俊輔コーチ（４７）が、２１日までに合同取材会で就任後初めて取材に応じた。現役時代はファンタジスタとして世界を沸かせ、２００６年ドイツ、１０年南アフリカとＷ杯２大会連続出場。指導者として“初出場”となる夢舞台へ、今年３月の英国遠征後に代表コーチに就任した経緯や、就任前後での森保ジャパンの印象などを語った。

Ｗ杯２度出場のレジェンドが、今度は指導者として世界に挑む。俊輔コーチは「また代表に関われるし、Ｗ杯は楽しみであり責任が重大。プレッシャーもある」と責任感を口にした。

代表では主に攻撃部分を担う名波コーチのサポートを中心に、全体をカバーする役割を務める。森保一監督（５７）がＰＫ戦対策を俊輔コーチに、と示唆していることから「もちろん準備している」と語る。本大会直前のオファーに当初は「何ができて、何を還元できるのか」と葛藤もあったが、森保監督から「力を貸してほしい」と直接思いを伝えられ、「微々たる力でも代表のために何かできれば」と就任を決断した。

現在の日本代表は「基準も、代表の価値も高くなっている」と分析する。欧州５大リーグで戦う選手が当たり前となり、「世界で戦っている選手たちは自信に満ちあふれている」と語った。また、分析担当やトレーナーまで含めたスタッフ間の情報共有の細かさにも驚かされ、「各コーチがチームのために隣の仕事まで意識している」と、その組織力の高さを実感。さらに、スタッフ陣で各選手の所属クラブでのプレーの振り返りといった、自然と生まれる“雑談力”にも強さを感じ「情報がないとダメという状況。ついていけるように頑張らないといけない」と気を引き締めた。

今大会は俊輔コーチにとって縁深い選手がメンバー入りを果たした。０８年の明大時代に初めてＡ代表入りし、日本史上初のＷ杯５大会連続メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都（３９）には、「３年前『５大会行く』と言って、それを本当に現実にしてしまった。すごいというより恐ろしい」と敬意を示した。また、磐田や横浜ＦＣで関わったＦＷ小川航基（２８）には「ハードワークを続けてほしい」と期待を寄せた。かつて芸術的な左足ＦＫを武器に、代表の背番号１０を背負ってきた俊輔コーチ。今度はベンチから、森保ジャパンの「優勝」を支えていく。

◆中村俊輔コーチに聞く。

―コーチ就任オファーを受けた時の気持ちは。

「気持ちの整理がついていたので、すぐお答えした。コーチに就任していなかったら、大会期間中は解説者として仕事をしたり、世界トップレベルをインプットする時間として現地に出向いていたと思う」

―担当分野は。

「攻撃を中心に全体をカバー。攻撃では名波コーチと対話をする機会が多く、前田コーチ、長谷部コーチとは練習メニューの相談をする」

―Ｗ杯とは。

「一番大事な価値があるもの。自分の名前を売りたいという思いはあまりなく、成績を残して次の世代へ基準を上げる、１つでも上に上がる思いだった」

◆中村 俊輔（なかむら・しゅんすけ）１９７８年６月２４日、横浜市生まれ。４７歳。桐光学園高から９７年に横浜Ｍ入団。２０００年、日本代表デビュー。同年シドニー五輪出場。０２年にレッジーナ移籍。セルティック、エスパニョール（スペイン）を経て１０年に横浜Ｍ復帰。磐田、横浜ＦＣでもプレー。日本代表通算９８試合２４得点。０６、１０年Ｗ杯出場。２３年より横浜ＦＣコーチを経て、２６年４月に日本代表コーチ就任。１７８センチ、７１キロ。家族は妻と４男１女。

◆中村俊輔コーチとＷ杯

▽０２年日韓大会 トルシエ監督の選考基準に合致せず、不選出。

▽０６年ドイツ大会 全３戦にフル出場も１次リーグ敗退。第１戦オーストラリア戦ではＷ杯初得点を決めた。

▽１０年南アフリカ大会 直前でレギュラー落ち。チームは１６強進出も、自身は１次リーグ第２戦オランダ戦に途中出場のみと、不本意な結果に終わった。